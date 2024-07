Omnicell s’appuie sur Retarus pour moderniser et sécuriser la communication avec les patients

juillet 2024 par Marc Jacob

Dans un contexte marqué par la recrudescence des besoins en sécurité pour la communication commerciale des entreprises, Retarus et Omnicell, fournisseur de technologies d’automatisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux pour les établissements de santé, joignent leurs expertises pour accompagner les pharmacies dans la gestion de leurs flux SMS.

Le défi : contrôler et sécuriser la distribution libre-service des médicaments

Omnicell fournit et déploie des solutions robotisées distribuant des médicaments situées à l’extérieur des pharmacies. Semblables à des distributeurs automatiques en libre-service ou à des casiers de retrait, ils sont utilisés par les pharmacies pour mettre les médicaments prescrits à la disposition des patients, en particulier pendant les heures de fermeture.

Afin d’informer les patients de la disponibilité de leurs médicaments, les pharmacies concernées fournissent simplement au client un code personnel unique, envoyé par SMS, qui lui permet de déverrouiller l’automate pour récupérer ces derniers. Jusqu’à présent, la majorité des pharmacies utilisaient à cet effet des messageries SMS par l’intermédiaire de cartes SIM traditionnelles, intégrées dans l’automate.

Cette technique présentait plusieurs limites : en matière de livraison des médicaments d’abord, particulièrement en cas de fichage des numéros sur liste noire ; mais également d’un point de vue du contrôle des communications, puisque la méthode ne fournit aucune visibilité sur la bonne réception des SMS. Les conditions d’utilisation des cartes SIM ont ensuite évolué pour interdire l’usage de messagerie professionnelle, poussant les pharmacies à devoir s’appuyer sur de nouvelles solutions.

S’appuyer sur des solutions dans le cloud pour plus de flexibilité et de sécurité

Dans ce contexte, Omnicell a cherché une solution de messagerie dans le cloud capable de répondre aux enjeux de traçabilité, de sécurité et de conformité auxquelles les pharmacies utilisant ses solutions sont confrontées. En tant que leader mondial de solutions innovantes d’automatisation pour le secteur de la santé à l’échelle mondiale, Omnicell devait également s’associer avec un fournisseur alliant présence internationale et compréhension du cadre réglementaire local.

La solution de messagerie de Retarus permet désormais aux pharmacies clientes d’Omnicell de configurer, contrôler et analyser leurs flux de communication par SMS. Connectée à la Messaging Platform de Retarus, la solution permet de joindre 99% des opérateurs avec un débit d’envoi personnalisé. Le suivi des envois assuré par la plateforme permet une visibilité complète sur la réception des SMS. Les pharmacies bénéficient ainsi d’une diffusion fiable, rapide et transparente des SMS.

« Nous avons choisi les services de Retarus parce qu’ils répondent à une combinaison unique sur le marché en alliant confiance, service client de pointe, proximité régionale et ancrage international, et coût compétitif » explique François Le Mouël, Medical Adherence Automation Program Manager d’Omnicell. « Dans le secteur de la santé, nous n’avons pas le droit à l’erreur. Offrir des solutions agiles, sécurisées et conformes aux réglementations locales est absolument essentiel et déterminant pour nos clients. En intégrant les services Entreprise SMS de Retarus à nos services, nous sommes en mesure de fournir aux pharmacies une solution de messagerie professionnelle moderne et fiable, avec un suivi de proximité qui fait toute la différence. »

James Pepe, Senior Product Marketing Manager Messaging de Retarus, commente : « Nous sommes ravis de travailler avec Omnicell. Nos solutions Entreprise SMS aident les pharmacies à fournir un meilleur service à leur clientèle, et garantissent aux patients un accès fiable et sécurisé aux médicaments dont ils ont besoin, à tout moment. »

Omnicell peut désormais fournir à ses clients une solution avancée pour la sécurisation et le routage des SMS parmi ses services, une activité que l’entreprise continuera de développer au cours de l’année à venir.