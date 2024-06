Olympische Spiele, Fernsehen und Sicherheit

Juni 2024 von Anthony Etien, GlobalSign

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris stehen kurz bevor und die Party ist schon in vollem Gange. Auch die Unternehmen bereiten sich darauf vor: Laut einer Studie von Yousign in Zusammenarbeit mit IPSOS haben sich 20% der Unternehmen in der Region Paris für den Einsatz digitaler Lösungen entschieden, um die Fernarbeit zu erleichtern. Das spart den Sportfans Zeit, da sie das Sportgeschehen bequemer verfolgen können. Aber es lauert auch eine Gefahr, und zwar die Sicherheit der Daten und des Zugriffs bei der Fernarbeit. Bei den Vorbereitungen für das Event in Paris ist die Datensicherheit ebenso wichtig geworden wie die physische Sicherheit der Sportler und Besucher. Absolute Sicherheit ist jedoch nicht zu gewährleisten. In den letzten Monaten wurden bereits mehrere Diebstähle von Computern gemeldet, auf denen sich sensible Daten im Zusammenhang mit der Sicherheit des französischen Staates befanden.