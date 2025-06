Olivier Posty nommé Senior Vice-Président France & Luxembourg de NTT DATA

NTT DATA annonce la nomination d’Olivier Posty au poste de Senior Vice-Président de NTT DATA en France, en plus de son rôle actuel de Directeur Général de NTT DATA au Luxembourg, dans le cadre du rapprochement stratégique des deux pays. Il prend ses fonctions après plus de 28 ans passés au sein du groupe NTT DATA. Il succède à David Hubert devenu Managing Director Strategic Development où il mettra son expérience pour conduire des projets stratégiques de croissance chez NTT DATA en Europe.

Olivier Posty a pour mission d’accélérer la stratégie de NTT DATA en France sur l’IA, la cybersécurité, le cloud, la 5G privée, pour continuer à innover et à soutenir la transformation numérique de ses clients tout en valorisant les talents par la formation et l’évolution des carrières. De plus, il participe au développement de nouveaux datacenters de NTT DATA en France, visant à répondre aux exigences de souveraineté, de proximité et de performance, tout en garantissant des standards élevés de sécurité et d’efficacité énergétique.

Précédemment, il était, depuis 2015, Country Manager NTT DATA au Luxembourg. Il a commencé sa carrière chez Comtech (racheté par Dimension Data) en tant qu’account manager en 1997, puis chez NTT DATA (ex-Dimension Data) au Luxembourg en tant que Sales & Solutions Director en 2003. En 2012, Olivier Posty, basé à Palo Alto, Californie, a été en charge de développer l’offre cloud sur la côte Ouest des Etats-Unis. Enfin, en 2013, il devient ensuite Cloud Sales and Development Director pour Dimension Data Europe puis Chief Operating officer de Dimension Data Luxembourg.

La nomination d’Olivier Posty arrive à un tournant majeur de l’histoire de l’entreprise. En 2024, l’entreprise réunit ses entités NTT Ltd., NTT DATA, NTT Cloud Communications et NTT DATA Business Solutions sous une seule bannière : NTT DATA, l’aboutissement de l’initiative One NTT DATA. En unifiant ses compétences et son expertise, NTT DATA renforce sa capacité d’innovation et de collaboration, afin d’apporter à ses clients une offre complète, du conseil stratégique aux infrastructures, en passant par le cloud, la sécurité et l’intelligence artificielle.

Olivier Posty est titulaire d’un Master Business Administration et Management dispensé par l’ESC Alsace en 1993. Par la suite, il a suivi un cursus Business Strategy Executive Education dispensé par l’Université de Stanford en 2012. Enfin, il a également suivi une formation de Business Administration et Management, dispensée par L’INSEAD dans le cadre du programme Leadership de NTT DATA.