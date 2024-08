Olivier Mallet rejoint Devoteam pour prendre la tête de son agence IA

août 2024 par Marc Jacob

Sous la direction d’Olivier Mallet, l’agence IA accélère pour faire de Devoteam le partenaire de référence pour la transformation IA de ses clients. De la recherche de pointe aux applications pratiques, l’objectif est de générer un impact commercial tangible grâce à l’IA, qu’il s’agisse d’automatiser des processus, d’améliorer l’expérience client ou de stimuler l’innovation. Devoteam construit un écosystème avancé, offrant à ses clients l’accès aux outils, technologies et partenariats les plus récents dans le domaine de l’IA en collaborant avec des acteurs clés du secteur.

Olivier Mallet, 61 ans

Directeur de l’agence IA de Devoteam

Polytechnicien et Docteur en informatique, Olivier est également diplômé de Télécom Paris. Il a occupé des postes clés dans le domaine de l’IA et des données. En tant que Practice Director chez Cognizant (2020-2024), il a industrialisé l’approche « data to value » pour les clients. Avant cela, il a dirigé la pratique des données chez Atos Consulting (2007-2020), se concentrant sur l’analytique, les mégadonnées, l’IA et l’IoT. Olivier Mallet a rejoint Devoteam en avril 2024 en tant que Directeur de l’agence IA.