Olivera Majdandzic rejoint PwC France et Maghreb en tant qu’associée Cloud transformation et gouvernance

juin 2024 par Patrick LEBRETON

Diplômée d’un MBA de l’INSEAD et de Télécom Paris, Olivera débute sa carrière en 2001 en France, et évolue vers des responsabilités internationales. Tout au long de sa carrière, elle contribue à la transformation de grands groupes et à leur expansion internationale.