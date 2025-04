Okta, Inc. lance Auth for GenAI

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Okta, Inc. lance Auth for GenAI, un ensemble de nouvelles fonctionnalités proposées via la plateforme Auth0. Cette suite permet aux développeurs d’intégrer nativement des fonctions d’identité sécurisée dans les applications basées sur l’intelligence artificielle générative (GenAI), avec des mécanismes d’authentification, d’autorisation, de gestion des flux asynchrones et d’accès API conçus pour répondre aux exigences modernes de sécurité.

Alors que les agents IA gagnent en puissance et en popularité, leur sécurité reste encore trop souvent une réflexion de second plan. Avec Auth for GenAI, Auth0 propose une solution adaptée aux défis spécifiques posés par ces nouveaux cas d’usage.

Ce qu’il faut retenir :

• Avec des modèles de langage (LLM) toujours plus accessibles et abordables, et l’émergence de frameworks open source capables de rivaliser avec les solutions propriétaires, les agents IA se généralisent plus vite que prévu. Cette démocratisation est amplifiée par la possibilité pour chacun de développer en langage naturel.

• Malgré leur capacité à se connecter à un large éventail de sources de données, les agents IA sont souvent développés sans cadre de sécurité solide. Sous la pression de l’innovation rapide, les développeurs privilégient les fonctionnalités, lançant parfois des implémentations non sécurisées ou mettant en pause leurs projets par manque de solutions adaptées.

• Dans de nombreux cas, les agents se connectent à des API via des intégrations pensées pour des usages humains classiques, inadaptées à l’IA. Les mécanismes d’approbation d’actions sensibles, tels que les emails ou notifications push, sont mis en œuvre avec des contrôles de sécurité minimaux.

• Quel que soit le framework utilisé, l’absence d’une approche de sécurité spécifiquement conçue pour les agents IA les expose à des risques importants : accès non autorisés, exposition de données sensibles, ou dérives liées au comportement des LLM.

• En plus de devoir sécuriser les agents GenAI, les développeurs doivent s’assurer que leurs applications SaaS répondent aux normes élevées des acheteurs B2B. Cela implique de concilier conformité, évolutivité et expériences utilisateurs fluides et personnalisées.

Sécuriser les agents IA dès leur conception

Les modèles de langage (LLM) permettent aujourd’hui à tout utilisateur de créer ou interagir avec des agents intelligents, souvent capables d’agir au nom de l’utilisateur. Pourtant, ces systèmes sont généralement connectés à des API ou à des données sensibles sans protections suffisantes.

Auth for GenAI apporte une réponse concrète :

• Authentification des utilisateurs : vérification d’identité avant toute action critique (achat, accès à des données sensibles, etc.).

• Appels API délégués : les agents peuvent interagir avec des services tiers (Google, GitHub, Box…) au nom de l’utilisateur via des protocoles sécurisés.

• Autorisation asynchrone : pour les actions différées ou à approbation humaine, sans stocker les identifiants à long terme.

• Contrôle d’accès granulaire : grâce à la « Fine-Grained Authorization » adaptée aux architectures RAG, les agents accèdent uniquement aux contenus autorisés, selon les règles métiers ou réglementaires en vigueur.

Légende : Autorisation asynchrone (Auth for GenAI)

Auth0 renforce également son offre Enterprise-Ready

Les fournisseurs de solutions SaaS doivent non seulement intégrer des fonctions IA, mais aussi répondre aux exigences strictes des acheteurs d’entreprise en matière de gestion des identités.

Auth0 dévoile ainsi Enterprise-Ready Customer Identity, une suite de fonctionnalités conçues pour réduire les efforts de développement tout en accélérant la conformité :

• Fonctionnalités en libre-service pour les clients professionnels, allégeant la charge des équipes techniques.

• Auth0 Universal Logout avec révocation automatique des jetons, sans développement spécifique.

• Auth0 Organizations, capable de gérer jusqu’à 2 millions d’organisations avec des connexions personnalisées.

• Fine-Grained Authorization : API simples pour gérer la collaboration et les autorisations avec une précision inégalée.

Une expérience utilisateur fluide, à chaque étape

Les nouvelles attentes numériques imposent aux entreprises de proposer des parcours clients à la fois personnalisés et sécurisés. Auth0 répond à cette exigence avec une série d’innovations couvrant tout le cycle d’authentification :

• Avant la connexion : définition de règles d’accès avant l’affichage de l’écran de login.

• Pendant la connexion : personnalisation avancée de la page de connexion universelle, conforme à l’image de marque.

• Après la connexion :

o Certification FAPI 2.0 GA pour sécuriser les interactions API.

o CIBA (Client-Initiated Backchannel Authentication) maintenant disponible en version entreprise.

o Web SSO natif : transition fluide entre apps mobiles et web, sans reconnexion.

