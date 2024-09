Octobre Cybermoi/s 2024 - Fidens s’associe à Cybermalveillance.gouv.fr pour promouvoir la sensibilisation à la cybersécurité

septembre 2024 par Marc Jacob

Fidens annonce son partenariat avec Cybermalveillance.gouv.fr pour l’édition 2024 du Cybermoi/s. Ce mois national de sensibilisation aux bonnes pratiques en cybersécurité réunit les principaux acteurs du secteur et met en lumière la protection des infrastructures critiques, des entreprises et des collectivités contre les menaces cyber.

Pour sa onzième édition, le Cybermoi/s 2024 met l’accent sur les risques croissants liés à l’ingénierie sociale. À ce jour, plus de 83 entreprises et organisations ont signé une charte de cybersécurité, affirmant l’importance de la cybersécurité en tant qu’enjeu sociétal majeur.

La directive NIS2 au cœur de son programme 2024

Cette année, Fidens met particulièrement en lumière la nouvelle directive NIS2, dont la transposition en droit national est attendue prochainement. Cette directive vise à renforcer la résilience des infrastructures critiques et des entités essentielles (EE) et importantes (EI), impactant entre 10 000 et 20 000 entreprises ou collectivités en France. Fidens propose un programme complet pour aider ces organisations à se conformer aux nouvelles exigences de la NIS2.

Pour accompagner les entreprises et collectivités concernées, Fidens lance NIS2 Secure, une offre dédiée à la conformité NIS2. Elle propose un accompagnement sur-mesure avec une analyse des systèmes existants, la mise en place de solutions logicielles de cybersécurité conformes à la directive, et un suivi complet pour garantir la conformité sur le long terme.

Un programme d’événements pour sensibiliser et former

Tout au long du mois d’octobre, Fidens organise une série de webinars, co-animés par des experts et des partenaires clés du domaine, afin d’explorer les enjeux et les stratégies à adopter pour répondre aux exigences de la directive NIS2. Chaque session abordera un objectif de sécurité spécifique à valider dans le cadre du référentiel NIS2, offrant ainsi des informations pratiques et des solutions concrètes.

Temps forts du programme :

• Masterclass NIS2 : Tous concernés

mardi 1er octobre à 14h

Avec l’intervention de Laurent Desegher, DSI chez Guinot Mary Cohr, cette session permettra d’explorer en profondeur les enjeux, les implications, ainsi que les stratégies à adopter pour se conformer à la directive NIS 2.

• Phishing, cybermenaces émergentes et exigences réglementaires

jeudi 3 octobre à 11h

Co-animé avec Marion Nogueira, experte chez Avant de Cliquer, ce webinar mettra l’accent sur la sensibilisation aux nouvelles techniques de phishing et sur l’impact des réglementations NIS2 et DORA sur la conformité des entreprises.

• NIS2 : Une priorité stratégique pour les comités de direction et exécutifs

mardi 8 octobre à 11h

Ce webinar portera sur l’une des exigences clés de la directive NIS2 : l’obligation de former et sensibiliser aussi bien les comités de direction que l’ensemble des collaborateurs à la cybersécurité.

Pour accéder au programme complet des événements : Cybermoi/s 2024 : toutes les ressources pour être #CyberEngagés.

Des ressources gratuites pour renforcer votre cybersécurité

En complément des webinars, Fidens met à disposition une série de ressources gratuites pour aider les organisations à mieux comprendre et appliquer les nouvelles exigences de la directive NIS2. Ces outils comprennent :

• Guide des mesures préventives : pour renforcer rapidement la sécurité des systèmes d’information.

• Fiche pratique NIS2 : un condensé de réponses aux questions fréquemment posées sur la directive. Nouvelle directive NIS 2 : les réponses à vos questions (tvhconsulting.fr)

• Jeu de cartes : Gestion de crise cyber : un outil interactif pour se préparer à la gestion des crises cybernétiques.

Ces supports ont été conçus pour simplifier l’implémentation des bonnes pratiques de cybersécurité au sein des organisations.