OCTO a été sélectionné par ABAX Group comme nouveau partenaire de notation des risques pour l’assurance UBI

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Après un processus d’appel d’offres de six mois ,ABAX Group AS a annoncé ce jour que sa division d’assurance, « Fair », avait sélectionné OCTO Telematics, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’IA et de notation des risques, afin de soutenir son portefeuille en pleine croissance de clients de l’assurance basée sur l’utilisation (UBI).

Ce partenariat stratégique améliore son produit d’assurance grâce à des analyses optimisées par l’IA qui permettent d’obtenir des évaluations des risques plus précises, une tarification optimisée et une expérience client améliorée.

Grâce à cette évolution, ABAX et Fair continuent de montrer la voie en apportant de nouvelles technologies aux secteurs de la télématique et de l’assurance, en fournissant aux assureurs des données plus intelligentes et en proposant aux clients des solutions d’assurance personnalisées, équitables et adaptatives.