NXO France rejoint le Club Décision DSI en 2025

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NXO a été sélectionné par le club Décision DSI, 1er club français de décideurs informatiques et télécoms, comme nouveau membre pour 2025 et participera à deux grands événements : le Consortium des DSI au mois de juin, mais également le DSI meeting et le diner de Gala au mois de novembre.

Le Club Décision DSI est un réseau indépendant et privé de 1 500 décideurs informatiques, CIO/DSI et RSI. Il rassemble des hommes et des femmes d’expérience, animés par la volonté de mener des actions qui soutiennent d’autres Directeurs des systèmes d’information dans la réalisation de leurs projets professionnels.

NXO sélectionné par les ambassadeurs du club

Chaque année, le Club Décision DSI identifie 40 sociétés innovantes afin de les présenter aux adhérents du Club.

En tant que membre sélectionné du Club Décision DSI, NXO sera représentée par sa dirigeante, Mme Nathalie Magand, qui prendra part aux réunions du Club, avec un focus particulier sur les thématiques de la mobilité, des outils de collaboration et du Cloud Computing.