NVIDIA installe l’un de ses supercalculateurs d’IA les plus puissants au monde dans un data center Digital Realty au Danemark

avril 2024 par Marc Jacob

Digital Realty a été sélectionné pour héberger l’un des supercalculateurs d’IA les plus puissants au monde dans l’un de ses datacenters prêt pour l’IA à Copenhague, au Danemark. Cette collaboration, menée par la Fondation Novo Nordisk et le Fonds d’Exportation et d’Investissement du Danemark (EIFO), permettra aux chercheurs des secteurs public et privé danois d’accéder à un supercalculateur d’IA de pointe alimenté par NVIDIA, en plus des plateformes logicielles, de la formation et de l’expertise de NVIDIA.

Le supercalculateur NVIDIA DGX SuperPOD est équipé de 191 systèmes NVIDIA DGX H100 intégrant plus de 1 500 GPU NVIDIA H100 Tensor Core et interconnectés à l’aide de la plateforme réseau NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Le DGX SuperPOD comprend également le logiciel NVIDIA AI Enterprise pour les modèles pré-entraînés, les frameworks optimisés et les bibliothèques logicielles accélérées pour la science des données. L’infrastructure avancée de Digital Realty, prête pour l’IA, servira de base à ce puissant système, permettant au Centre National d’innovation en IA - formé grâce à cette collaboration - au Danemark d’accélérer la recherche et l’innovation dans divers domaines, notamment les soins de santé, les sciences de la vie et la recherche sur le climat.

L’engagement de Digital Realty à soutenir l’adoption de l’IA est évident à travers ses récentes initiatives. L’année dernière, la société a lancé sa solution de colocation à haute densité sur PlatformDIGITAL®, la plateforme mondiale de datacenters de la société, visant à faire tomber les barrières et à faciliter l’adoption de l’IA par les entreprises du monde entier. En outre, le datacenter KIX13 de Digital Realty à Osaka, au Japon, a été le premier datacenter de Digital Realty au niveau mondial à être certifié pour NVIDIA DGX H100, dans le cadre du programme NVIDIA DGX-Ready Data Center.

"Nous sommes ravis de travailler avec Digital Realty", a déclaré Mads Krogsgaard Thomsen, directeur général de la Fondation Novo Nordisk. "Grâce à ses excellents résultats en matière d’excellence opérationnelle et à son engagement concret en faveur du développement durable, Digital Realty est le partenaire idéal pour héberger le supercalculateur et contribuer à faire avancer cette initiative passionnante."

Le supercalculateur sera hébergé dans l’un des datacenters de pointe de Digital Realty à Copenhague, alimentés à 100 % par des énergies renouvelables depuis 2020. Digital Realty a plus d’un gigawatt d’énergie renouvelable sous contrat au niveau mondial et est signataire du Pacte européen pour des datacenters climatiquement neutres, s’engageant à ce que ses datacenters européens soient neutres en carbone d’ici 2030.

Cette collaboration entre Digital Realty, la Fondation Novo Nordisk, l’EIFO et NVIDIA marque une étape importante dans le paysage danois de la recherche et de l’innovation en matière d’IA. En donnant accès à une infrastructure et à une expertise de classe mondiale dans le domaine de l’IA, le Centre National d’innovation en IA vise à favoriser les découvertes révolutionnaires et à développer des solutions innovantes pour relever les défis mondiaux.