NumSpot propose Red Hat OpenShift en services managés

septembre 2024 par Marc Jacob

Disponible dès maintenant en mode bêta, cette offre complète a reçu un accueil très favorable du marché, qui y trouve une réponse à un besoin non couvert jusqu’alors en matière de cloud hybride. Cette innovation permet en effet de proposer ce type de services sur un cloud public souverain et de confiance.

NumSpot offrira un haut niveau de service permanent adapté aux besoins des clients, grâce au maintien du système et ses mises à jour automatisées.

Cette collaboration de NumSpot avec Red Hat s’inscrit dans un cahier des charges précis qui valorise :

o Une approche open source, facteur d’indépendance technologique, de sécurité et d’intégrité des systèmes d’information renforcés.

o La combinaison d’infrastructures et de solutions plus robustes et résilientes en adéquation avec les besoins de nos secteurs cibles.

o L’extension des déploiements cloud sur une plateforme cloud hybride complète et fiable, afin de mettre à l’échelle les charges de travail de manière plus cohérente et plus efficace dans les différents environnements.

NumSpot est issue de la volonté de 4 actionnaires industriels de premier plan, à la fois privés et publics : La Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), Docaposte en tant que chef de file, Dassault Systèmes, Bouygues Télécom.

Au travers de cette collaboration avec Red Hat OpenShift, NumSpot poursuit sa politique de partenariat afin de proposer des solutions en adéquation avec les attentes de ses 4 marchés prioritaires que sont le secteur public, la santé, le secteur financier et les OIV et OSE (Opérateurs d’Importance Vitale et Opérateurs de Services Essentiels)

Red Hat est le premier éditeur mondial de solutions open source, incluant notamment Linux, cloud, conteneurs et Kubernetes. Les solutions open source d’entreprise de Red Hat sont largement utilisées par les clients des secteurs cibles de NumSpot, dont le secteur public et le secteur financier.

Red Hat OpenShift est conçu pour aider les organisations à développer, déployer, gérer et mettre à l’échelle des applications conteneurisées basées sur Kubernetes dans des environnements sur site, dans le cloud et en périphérie. L’interopérabilité accrue fournie par Red Hat OpenShift favorise la compatibilité avec un large éventail de systèmes, de normes et d’autres logiciels, qui facilite l’intégration et la collaboration entre différents logiciels et systèmes.

Red Hat et OpenShift sont des marques commerciales ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.