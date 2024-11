NumSpot lancera sa plateforme de services au premier trimestre 2025

novembre 2024 par Marc Jacob

Dix-huit mois après sa création, NumSpot annonce la commercialisation de sa plateforme de services au premier trimestre 2025. NumSpot est le fruit d’une alliance entre quatre grands acteurs privés et publics français réunis par l’ambition de développer une offre de référence de cloud souverain et de confiance : Docaposte (filiale numérique du groupe La Poste et chef de file du projet), la Banque des Territoires, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom.

NumSpot s’adresse en priorité aux acteurs économiques et institutionnels français des secteurs stratégiques qui ne trouvent actuellement pas de solution de cloud public répondant à leurs besoins en matière d’hébergement des données sensibles et à l’abri des lois extra-européennes : secteur financier (banques, assurances), santé (hôpitaux…), secteur public (État, collectivités locales) ainsi que les acteurs qualifiés d’entités essentielles (EE), d’entités importantes (EI) et d’organismes d’importance vitale (OIV).

Un cloud public souverain visant la qualification de confiance

La plateforme de NumSpot, actuellement testée en version béta, sera disponible au premier trimestre 2025. Elle intègrera des services d’infrastructure (IaaS) et des services de plateforme (PaaS) managés offrant ainsi aux utilisateurs une expérience complète.

C’est la première fois que des services de PaaS managés autour de conteneurs (Red Hat OpenShift, Kubernetes) et de bases de données sont disponibles sur un cloud public souverain visant la qualification de confiance.

Cette offre permettra ainsi aux utilisateurs d’accéder à la performance de ces services jusqu’alors disponibles uniquement chez les hyperscalers.

Une réponse aux besoins de protection des données sensibles

• Bénéficier de la première offre de cloud public de confiance offrant des avantages tels que l’absence de frais d’entrée et de sortie, une consommation à la demande ou Réserve d’Instance (RI), et une grande souplesse d’usage.

• Accélérer la transformation des entreprises du secteur public et financier : en partant du constat que 80% des données sont encore dans les datacenters de la plupart des entreprises faute de solution de confiance, les solutions de NumSpot, et en particulier l’offre Red Hat OpenShift managée, permet à ces entreprises de réaliser des économies d’échelle qui sont impossibles à obtenir avec des solutions on premise et leur facilite l’hybridation cloud.

• Contribuer à la mise en conformité des secteurs sensibles : NumSpot s’appuie sur des services disposant des qualifications et certifications conformes aux attentes de ces secteurs (HDS, SecNumCloud...), qui garantissent une mise en conformité plus facile et rapide avec les réglementations en vigueur telles que DORA, NIS2…

• S’ouvrir aux cas d’usage soutenus par l’IA : la possibilité de disposer de puissances de calcul (GPU) et de modèles de langage (LLM) à la demande permet aux clients de NumSpot d’accélérer leur stratégie et leurs cas d’usage autour de l’IA dans un environnement de confiance.

Des clients déjà au RDV et des attentes fortes sur le marché

NumSpot a déjà une quarantaine de références client de toutes tailles et tous secteurs adressés notamment à travers son réseau d’environ 70 partenaires (entreprises de services numériques ou éditeurs de logiciels).

Les grandes centrales d’achat telles que C.A.I.H., RESAH et UGAP ont d’ores et déjà référencé NumSpot pour répondre aux attentes des hôpitaux, administrations, collectivités... en matière de services de cloud souverain et de confiance.

Enfin, NumSpot est actuellement consulté par plusieurs grands groupes qui veulent se doter de solutions de cloud de confiance.

Une roadmap ambitieuse pour 2025-2026

Qualifications et certifications

Pour garantir une plateforme et des solutions aux plus hauts niveaux de sécurité, NumSpot s’est engagé dans les processus de qualifications et de certifications des normes les plus exigeantes :

• ISO 27001 : NumSpot a obtenu la certification sur le périmètre entreprise et le service de construction de ses produits en 2024. Au premier semestre 2025, cette certification devrait être étendue aux services en production avec l’objectif d’obtenir également les certifications ISO 27018 et ISO 27017.

• ISO 27036 : NumSpot a obtenu cette certification portant sur les relations clients fournisseurs en 2024.

• HDS : l’infrastructure fournie par Outscale est déjà certifiée. Les travaux de mise en conformité de la plateforme NumSpot sont en cours. La certification est visée pour le premier semestre 2025.

• SecNumCloud : le dépôt du dossier de demande de qualification sur le périmètre de la plateforme cloud de NumSpot a été réalisé en septembre 2024.

Lancement de nouveaux services en 2025 et 2026

Les services disponibles en déploiement (GA : General Availability) au premier trimestre 2025 disposeront dans le courant de l’année des fonctions de montées de version en automatique et seront disponibles en multi-zones (plusieurs régions cloud en France) sur le second semestre 2025.

La fonctionnalité d’autoscaling (mécanique de passage à l’échelle automatique) des services autour des données et des conteneurs est quant à elle prévue en 2026.

L’offre de services d’observabilité sera renforcée sur 2025 et 2026 en offrant aux utilisateurs dans un premier temps des tableaux de bord puis une solution d’observabilité as a service.