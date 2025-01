NumSpot franchit avec succès le premier jalon de la qualification SecNumCloud pour sa plateforme des services cloud

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Ce premier jalon, appelé J0, constitue une avancée importante pour NumSpot, quelques jours après l’annonce officielle du lancement de sa plateforme prévu au premier trimestre 2025.

Qualification SecNumCloud : un processus encadré par l’ANSSI

Le processus de qualification SecNumCloud comprend plusieurs étapes importantes, édictées et encadrées par l’ANSSI, à partir du dépôt du premier dossier.

Le franchissement du jalon J0 souligne la qualité des travaux effectués cette année par NumSpot. Ces avancées ont permis de dessiner les contours d’une offre mature de Cloud de confiance en vue d’un aboutissement probable de la qualification à l’horizon du premier trimestre 2026.

Une première procédure de qualification sur la couche IaaS

Les premiers services NumSpot proposés à la qualification SecNumCloud sont l’encapsulation de la couche IaaS d’Outscale, filiale de Dassault Systèmes, et premier fournisseur de IaaS à s’être engagé dans la voie exigeante de l’hyperconfiance, et à avoir obtenu la qualification IaaS SecNumCloud, et l’ensemble de la couche fondatrice des futurs offres de services de NumSpot. Au sein de cette couche, l’objet du dossier de qualification concerne plus précisément les services Compute (VMs, stockages et réseaux) et ObjectStorage (type S3), ainsi que la solution de gestion d’identité (IAM) NumSpot pour assurer les contrôles d’accès aux services.

La partie IaaS et les services NumSpot additionnels constituent donc la première brique, fondatrice de tous les services que NumSpot fournira à terme en SecNumCloud. Dans un second temps, et en fonction de l’avancée de la procédure de qualification SecNumCloud de notre plateforme des services Cloud, NumSpot déposera un dossier de demande de qualification SecNumCloud sur la couche PaaS de son offre de services cloud.

Les qualifications, un haut niveau d’exigence attendu par les clients de NumSpot.

L’offre de NumSpot s’adresse aux acteurs économiques et institutionnels français des secteurs stratégiques qui ne trouvent actuellement pas de solution de cloud public répondant à leurs besoins en matière d’hébergement des données sensibles et à l’abri des lois extra-européennes. Cela comprend le secteur financier (banques, assurances), la santé (hôpitaux...), le secteur public (État, collectivités locales) ainsi que les acteurs qualifiés d’entités essentielles (EE), d’entités importantes (EI) et d’organismes d’importance vitale (OIV).

La mise en conformité de ces secteurs sensibles est une priorité que NumSpot adresse en accélérant son parcours de qualification et de certification, dont les prochaines étapes visées sont les suivantes :

ISO 27001 : NumSpot a obtenu la certification sur le périmètre entreprise et le service de construction de ses produits en 2024. Au premier semestre 2025, cette certification devrait être étendue aux services en production avec l’objectif d’obtenir également les certifications ISO 27018 et ISO 27017.

ISO 27036 : NumSpot a obtenu cette certification portant sur les relations clients fournisseurs en 2024, elle sera proposée à reconduction au premier semestre 2025.

HDS : l’infrastructure fournie par Outscale est déjà certifiée. Les travaux de mise en conformité de la plateforme NumSpot sont en cours. La certification est visée pour le premier semestre 2025.