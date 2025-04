NumSpot annonce l’ouverture de sa plateforme de services cloud managés

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NumSpot lance sa plateforme de services cloud souveraine basée sur l’open source, gage d’autonomie et de réversibilité. Elle répond d’une part aux attentes et exigences d’un marché en pleine expansion et d’autre part aux besoins croissants en matière de protection des données sensibles face aux enjeux géopolitiques et réglementaires.

La plateforme de cloud public NumSpot propose aux acteurs publics et privés une nouvelle génération de services numériques permettant notamment de bénéficier de la puissance de l’IA sans recourir à l’anonymisation des données et d’hybrider sa stratégie IT en alliant performance applicative et souveraineté.

Des services accélérateurs de transformation attendus sur le marché

NumSpot propose ainsi, en cloud public, les services de plateforme suivants :

o Kubernetes : Système open-source permettant d’automatiser le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des applications conteneurisées.

o OpenShift : Orchestrateur de conteneurs, OpenShift automatise le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle des applications conteneurisées en veillant à ce que les applications soient hautement disponibles et facilement évolutives. Le service managé OpenShift proposé par NumSpot respecte les pratiques les plus exigeantes pour garantir un espace dédié et cloisonné.

o Base de données PostgreSQL : Moteur de base de données relationnelles et objet open source, réputé pour sa robustesse et ses performances.

Pour rappel, ces services sont adossés à l’infrastructure d’Outscale (filiale de Dassault Systèmes, qui est également actionnaire de NumSpot) disponible en mode souverain et de confiance (qualification SecNumCloud de l’ANSSI), qui confère robustesse et pérennité à l’offre de NumSpot.

Une expérience cloud intégrée de bout en bout

La particularité de NumSpot tient aussi à l’expérience utilisateur complète, fluide et simplifiée proposée au travers de la console de commande NumSpot qui intègre l’ensemble des services (IaaS, PaaS et demain SaaS) en un seul point. Les utilisateurs ont ainsi la capacité d’interconnecter les différents services, tout en ayant une gestion unifiée des identités.

Une nouvelle étape franchie vers la qualification SecNumCloud

NumSpot franchit une nouvelle étape vers la qualification SecNumCloud avec l’obtention du jalon J1 et la validation de la stratégie d’évaluation de ses services cloud. Les services concernés sont l’encapsulation de la couche IaaS d’Outscale et l’ensemble de la couche fondatrice des offres de services de NumSpot.

Au sein de la couche fondatrice des services de NumSpot, l’objet du dossier de qualification concerne plus précisément les services Compute (VMs, stockages et réseaux) et ObjectStorage (type S3), ainsi que la solution de gestion d’identité (IAM) NumSpot pour assurer les contrôles d’accès aux services. NumSpot poursuit dès lors son cheminement vers le jalon J2 avant dernière étape avant le J3, ultime étape du processus de qualification.

NumSpot compte déjà une cinquantaine de références client de toutes tailles et tous secteurs adressés en direct ou au travers de son large réseau de partenaires (entreprises de services numériques ou éditeurs de logiciels). Ces clients consomment les services d’infrastructures sur la plateforme d’Outscale et s’apprêtent, pour bon nombre d’entre eux, à consommer les services PaaS mis à disposition à partir de maintenant.

L’entreprise est déjà référencée par les principales centrales d’achat du secteur public et de la santé (UGAP, CAIH et RESAH).

Souveraineté et autonomie stratégique : des attentes marché de plus en plus fortes

Le contexte géopolitique et économique actuel, les récentes élections américaines et les menaces qu’elles font peser sur les équilibres règlementaires en place, renforcent l’urgence pour les utilisateurs du cloud de pouvoir bénéficier des garanties qu’apporte NumSpot :

o Stabilité et pérennité : la structure de l’actionnariat de NumSpot, constitué d’industriels de premier plan, de renommée mondiale pour certains, ainsi que la présence majoritaire d’acteurs du secteur public, apporte des garanties de robustesse et de politique tarifaire raisonnée dans la durée.

o Indépendance technologique : le choix et la maîtrise de l’open source en priorité, tant pour la construction de la plateforme que pour les services qui y sont proposés, garantit la disponibilité, la réversibilité et la transparence de l’offre tout en assurant un haut niveau de performance. Ceci préserve notamment d’une dépendance économique à l’égard d’un fournisseur et des risques associés d’évolution de politique commerciale.

o Protection vis-à vis des lois non-européennes d’application extraterritoriale : la structure de l’actionnariat à majorité public, la motivation initiale des actionnaires de pouvoir apporter une réponse aux exigences règlementaires telles que la doctrine « Cloud au Centre » de l’Etat français ainsi que la volonté de viser les plus hauts standards de sécurité font de NumSpot une solution de premier plan en matière de cloud public immune aux lois non-européennes, notamment américaines.