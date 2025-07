NTT DATA présente un nouveau service pour Agentforce de Salesforce

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans la lignée de la mise sur le marché de son écosystème Smart AI AgentTM, NTT DATA annonce une nouvelle offre de service pour Agentforce de Salesforce, conçue pour permettre aux clients d’accélérer l’adoption d’agents d’IA autonomes. Le service sera fourni selon un modèle « EPAS » (Évangéliser, Piloter, Adopter et Mettre à l’échelle) et fonctionnera de manière harmonieuse avec les offres existantes de NTT DATA en matière de données et de cloud, y compris Agentic AI Services for Hyperscaler AI Technologies. :

Évangéliser : NTT DATA contribuera à évangéliser l’utilisation d’Agentforce, à identifier les cas d’usage et formuler des propositions de retour sur investissement concernant l’adoption d’Agentforce. NTT DATA tirera avantage de son leadership spécifique dans divers domaines, de son expertise en matière de force de travail numérique et de son répertoire constitué de centaines de cas d’usage et feuilles de route d’IA agentique, classés par secteur. Cela lui permettra de s’aligner avec ce qui fonctionne le mieux au sein de l’écosystème de chaque client.

Piloter : NTT DATA aidera les clients à effectuer leurs déploiements et se chargera de mettre au point le premier cas d’usage qui servira de proof-of-concept (POC) pour l’implémentation d’Agentforce. NTT DATA fournira des conseils sur les opportunités liées à l’ajout de capacités complémentaires à l’écosystème d’agents d’IA de bout en bout.

Adopter et mettre à l’échelle : Une fois le potentiel de création de valeur d’Agentforce concrétisé, NTT DATA concevra un modèle de mise en place orienté produit afin d’encourager la mise à l’échelle et l’adoption d’Agentforce. NTT DATA réutilisera également son répertoire étendu de cas d’usage Agentforce afin d’aider ses clients à prendre une longueur d’avance en matière d’adoption.

Le nouveau service de NTT DATA pour Agentforce peut s’adapter à différents cas d’usage. Les clients seront ainsi en mesure de tirer avantage de l’IA agentique et d’obtenir des résultats concrets, quel que soit leur secteur ou leur domaine d’activité.

Le principal cas d’usage du service de NTT DATA pour Agentforce concerne les services et l’expérience clients.

L’agentification des services de gestion des applications inclut le déploiement d’agents utilitaires qui interagissent de manière fluide avec divers écosystèmes d’observabilité et de gestion des services.

Le service pour Agentforce permet de mettre en place des processus métier agentiques as-a-Service dans différents domaines, comme l’assurance-vie as-a-Service ou les centres de contact as-a-Service.

Dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, les agents d’IA peuvent aider à révolutionner la gestion des patients.

L’automatisation des tâches dans les domaines de l’immobilier et de la gestion des fournisseurs, à l’image du support technique, aide à s’adapter aux transformations du marché et aux opérations de gestion des fournisseurs Elle permet également de réduire le nombre de tickets de support et le temps de traitement manuel.

Les applications destinées aux vendeurs optimisent la validation des transactions et l’enregistrement des ventes, réduisant ainsi le délai d’approbation des transactions.

Les cas d’usage liés au marketing incluent l’automatisation de la gestion des crédits d’e-mailing et l’accélération de l’envoi d’e-mails marketing, afin de permettre un traitement des messages bien plus rapide.

Des embauches accélérées au moyen de processus de recrutements optimisés grâce à Agentforce.

Une gouvernance et des contrôles de sécurité permettent la gestion centralisée de la sécurité et la réutilisation, garantissant une cohérence et des contrôles pour l’ensemble des agents déployés.

Grâce à la nouvelle offre pour Agentforce de NTT DATA, les clients peuvent bénéficier des avantages liés à une architecture de solution robuste et de capacités de prestation de services, ainsi que d’opportunités d’intégration avec MuleSoft et Data Cloud. Ces bénéfices multiples s’appuient sur l’expertise primée de NTT DATA concernant les plateformes d’intégration et d’unification des données, qui lui permet de proposer aux entreprises multinationales la mise à l’échelle complète et éprouvée dont elles ont besoin.

Selon Megan Piccininni, SVP and Global Salesforce Practice Leader, NTT DATA : « Grâce à ce nouveau service de NTT DATA pour Agentforce, notre partenariat avec Salesforce met en lumière le potentiel transformatif de l’IA agentique. La coordination et l’orchestration de multiples agents d’IA est un facteur crucial pour ces innovations, car elles jouent un rôle essentiel afin de mettre en place l’automatisation de bout en bout sur plusieurs plateformes. Grâce à son écosystème Smart AI Agent, à ses services de conseil experts et à ses talents qui possèdent une connaissance approfondie des sujets liés à l’IA, aux données et au cloud, NTT DATA jouit d’une position unique dans ce domaine concernant la solution Salesforce. NTT DATA fait partie du réseau partenaire Agentforce depuis le premier jour et s’engage à assurer la réussite des clients qui choisissent de tirer parti de la solution Salesforce. »

Agentforce est une plateforme qui fournit aux grandes entreprises une force de travail numérique et leur permet de renforcer leurs équipes en ajoutant des agents d’IA autonomes et fiables au sein des flux de travail. Grâce à AgentExchange de Salesforce, un écosystème d’agents d’IA de référence pour les entreprises, les clients ont accès à des centaines d’actions, de sujets et de templates prêts à l’emploi conçus par des partenaires. Ils pourront accéder à l’avenir à des serveurs Model Context Protocol (MCP) pré-validés, qui ont passé des tests de sécurité stricts, afin de créer et de déployer rapidement leur force de travail numérique composée d’agents d’IA.

La force de travail numérique est d’ores et déjà accessible et offre un avantage compétitif considérable aux entreprises qui l’intègrent efficacement à l’ensemble de leurs départements. Afin de profiter de son potentiel à grande échelle, les entreprises ont besoin d’informations claires sur le déploiement des agents, sur la manière dont ceux-ci renforcent la productivité des êtres humains et sur l’utilisation sécurisée des outils.

La dernière version d’Agentforce de Salesforce offre une plateforme adaptée aux grandes entreprises, qui leur permet de gérer la collaboration entre IA et collaborateurs humains, de connecter les agents à des outils en s’appuyant sur des normes ouvertes. Elle permet également de déployer rapidement des agents capables de relever les défis du secteur de manière fiable, évolutive et performante, répondant ainsi à leurs exigences.

Agentforce étend la force de travail numérique sur l’ensemble de l’entreprise grâce à des actions spécifiquement adaptées au secteur d’activité afin d’offrir une solution prête à l’emploi qui accélère la création de valeur à partir d’agents d’IA. NTT DATA joue un rôle central en vue de favoriser une économie d’agents grâce à ses capacités de mise à l’échelle et à son expertise incomparable, et guide les clients vers la maturité agentique, depuis l’automatisation des tâches jusqu’aux agents interopérables, tout en contribuant à garantir une innovation responsable et une gouvernance globale.