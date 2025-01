NTT DATA lance son nouvel outil Smart AI AgentTM

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

L’outil Smart AI AgentTM est capable d’extraire, d’organiser et d’exécuter des tâches de manière autonome en réponse aux instructions de l’utilisateur, afin de compléter les effectifs existants et de rationaliser tous les processus chronophages et fastidieux. Ainsi, en optimisant le niveau d’efficacité de l’ensemble des secteurs d’activités, Smart AI AgentTM permet aux entreprises d’évaluer et de déployer rapidement des applications d’IA générative, tout en optimisant les workflows et en stimulant davantage leur productivité.

L’outil Smart AI AgentTM a déjà une incidence significative dans plusieurs secteurs clés : il a notamment permis de renforcer l’efficacité de l’analyse des données DevOps dans l’industrie automobile, d’améliorer les processus de reporting réglementaire dans le secteur bancaire et d’optimiser le cycle de commercialisation d’un des plus importants producteurs de gaz naturel du marché.

Les principales fonctionnalités de l’outil Smart AI AgentTM à ce jour sont les suivantes :

La planification des tâches, qui automatise les workflows complexes en divisant de manière autonome les tâches en processus rationalisés.

La collaboration multi-agents, qui permet à plusieurs agents d’IA de travailler ensemble sur des workflows afin de gagner en efficacité et en efficience.

La génération augmentée de récupération (RAG) avancée, qui fournit des recherches contextuelles sur les données internes de l’entreprise afin d’obtenir des résultats de meilleure qualité.

Agent Ops, qui génère des données de validation à partir de documents métiers afin d’optimiser les processus opérationnels.

La logique User-in-the-Loop (UITL), une fonctionnalité prévue pour mars 2025 et dont les capacités permettront d’améliorer continuellement les workflows des agents en fonction des retours d’expérience des utilisateurs, créant ainsi un cycle d’optimisation autonome.

La solution de bout en bout Smart AI AgentTM de NTT DATA comprend des services de conseil, de mise en œuvre et de support en continu, ce qui favorise une intégration fluide entre les entreprises. Alors que de nombreuses organisations s’appuient sur des services de cloud public pour tirer parti de l’IA générative, NTT DATA est pleinement consciente que les entreprises préoccupées par les questions de sécurité ont besoin de se tourner vers des solutions de cloud privé. NTT DATA s’emploie ainsi à fournir une infrastructure optimale pour les environnements publics et privés, afin de respecter la confidentialité des données et les normes de conformité existantes.

Non seulement l’outil Smart AI AgentTM favorise la création de valeur au sein des entreprises, mais il contribue également à lutter contre la pénurie de talents à l’échelle mondiale. Ainsi, en automatisant les tâches répétitives, il permet aux salariés de se concentrer sur des activités plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée.

L’outil Smart AI AgentTM sera tout d’abord déployé aux États-Unis, en Chine et dans plusieurs pays européens, avant d’être disponible au grand public partout dans le monde.