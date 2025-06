NTT DATA lance des services d’infrastructure définie par logiciel alimentés par l’IA pour les produits Cisco

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NTT DATA lance des services d’infrastructure définie par logiciel (SDI) alimentés par l’IA à destination des produits d’infrastructure et logiciels de Cisco, marquant une étape importante dans sa collaboration nouée depuis 30 ans avec Cisco. Cette évolution vient consolider le partenariat de longue date entre les deux sociétés et vise à accompagner les entreprises dans la modernisation de leur structure informatique et accélérer leur transformation numérique.

Une infrastructure moderne exigence une approche non traditionnelle. Selon une étude menée en 2024 par NTT DATA à propos de l’IA générative, 80 % des entreprises s’accordent à dire que des technologies inadaptées ou obsolètes freinent leurs progrès et leurs efforts en matière d’innovation. Par ailleurs, 94 % des cadres supérieurs estiment que les infrastructures héritées entravent considérablement l’agilité de leur entreprise. Les investissements placés dans des infrastructures d’IA constituent une partie essentielle de la capacité d’une organisation à se moderniser et les entreprises savent que le temps presse ; selon le 2024 AI Readiness Index de Cisco, bien que beaucoup d’entre elles en soient conscientes, seulement 13 % sont prêtes à tirer le meilleur parti de l’IA et des technologies alimentées par l’IA.

Les services SDI de NTT DATA pour les produits Cisco offrent une automatisation intelligente et des informations en temps réel afin d’optimiser l’infrastructure, de réduire les coûts et de stimuler les résultats des entreprises. NTT DATA a effectué des investissements considérables dans les fonctionnalités d’IA afin de fournir à ses clients des résultats garantis, ou encore la bonne gestion de leurs actifs.

Les principales fonctionnalités des services SDI alimentés par l’IA de NTT DATA sont :

• Des plans de réussite partagée axés sur les résultats : cette fonctionnalité permet d’obtenir des objectifs clairement définis, favorise l’identification des risques, des bénéfices et encourage la responsabilisation.

• Une fiabilité des services alimentés par l’IA : cette fonctionnalité propose une technologie intelligente qui aide à maintenir le bon fonctionnement des systèmes, à réduire les risques d’interruption et à garantir un haut niveau de fiabilité.

• Une gestion des licences AI-driven : cette fonctionnalité offre un outil de suivi et d’analyse avancés pour éviter les problèmes coûteux liés aux logiciels, optimiser les ressources et éliminer les dépenses superflues.

• Une technologie « Business Focused » : chaque investissement technologique est guidé par des stratégies qui donnent la priorité à la satisfaction client, à l’innovation, à la sécurité et à l’harmonisation des services informatiques.

• Un accès numérique en toute simplicité : cette fonctionnalité offre une interface intuitive et axée sur le numérique, y compris une application mobile, afin de fournir des mises à jour instantanées sur les demandes, les risques, les licences et sur les informations pertinentes en matière d’IA.

Trois décennies de collaboration

Dans plus de 34 pays à travers le monde, NTT DATA est la seule société à détenir le titre de « Gold partner » de Cisco. L’entreprise a notamment remporté 40 récompenses lors du Partner Summit de Cisco en 2024, dont trois titres de « partenaire mondial de l’année ». Cette collaboration a permis d’accompagner plus de 4 000 organisations à travers le monde, en offrant notamment des services de cycle de vie pour permettre aux entreprises de gagner en agilité. Forte de plus de 14 000 experts techniques répartis dans plus de 50 pays, NTT DATA propose des solutions couvrant les réseaux de petites succursales jusqu’aux infrastructures d’entreprises internationales, ainsi que la 5G privée.

Les services SDI alimentés par l’IA de NTT DATA sont désormais disponibles au grand public. Les participants pourront découvrir cette innovation dès le 9 juin lors du Cisco Live Americas 2025, où NTT DATA démontrera à quel point la gestion d’infrastructures alimentées par l’IA révolutionne l’informatique.