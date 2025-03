NTT DATA lance Agentic AI Services for Hyperscaler AI Technologies

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NTT DATA lance la suite Agentic AI Services for Hyperscaler AI Technologies. Cet ensemble de services révolutionnaires permet aux entreprises d’adopter, de concevoir, de gérer et de mettre à l’échelle des agents alimentés par l’IA afin de renforcer leur efficacité, de libérer toute la puissance de l’innovation et d’améliorer les expériences des collaborateurs et des clients, tout en maximisant les retours sur les investissements d’IA.

Cette suite de services répond à la demande en matière de solutions d’IA agentique capables d’offrir des expériences personnalisées. Elle s’appuie sur l’outil Smart AI Agent™, récemment développé par NTT DATA, et permet aux entreprises d’intégrer des capacités d’automatisation alimentées par l’IA au sein de l’ensemble des départements de l’entreprise. À la différence de l’automatisation traditionnelle, la suite Agentic AI est en mesure de comprendre les besoins des utilisateurs, d’échanger avec eux de manière naturelle et de gérer des interactions complexes, donnant ainsi aux entreprises les moyens de mettre à l’échelle leurs capacités d’IA en toute confiance, tout en garantissant l’optimisation et la réussite de ces investissements.

L’offre Agentic AI Services for Hyperscaler AI Technologies de NTT DATA comprend la suite de services d’IA la plus complète sur le marché. Ceux-ci accompagnent les entreprises à chaque étape de leur parcours d’IA agentique avec les fournisseurs de cloud – allant des conseils aux services managés en continu, en passant par la conception d’agents d’IA, la mise en place de la technologie et la connectivité.

Applicables dans tous les secteurs d’activité, y compris la manufacture, la banque et la santé, ces services permettent aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs investissements d’IA et d’innover de manière responsable, tout en garantissant l’optimisation en continu et la réussite de ces projets. NTT DATA veille à une adoption fluide de ces services partout dans le monde grâce à leur disponibilité en 20 langues différentes, qui couvre l’ensemble des principaux marchés.

Grâce à l’intégration de l’IA agentique avec l’IA générative, qui inclut des modèles de langage de grande et petite taille, ces agents d’IA sont capables d’effectuer des tâches avec plus de rapidité, de précision et d’efficacité, tout en minimisant les risques d’erreur. NTT DATA garantit également à ses clients qu’une fois les agents d’IA déployés, ceux-ci demeurent sécurisés et à jour et qu’ils bénéficient d’améliorations en continu. En connectant les agents d’IA aux datacenters des hyperscalers, NTT DATA offre des interactions plus personnalisées et plus naturelles, offrant ainsi des services alimentés par l’IA plus intuitifs et plus efficaces.

Répondre à la demande en matière de solutions d’IA évolutives

Les investissements d’IA des entreprises s’accélèrent. Selon les chiffres de Gartner®, « d’ici 2028, le volume d’affaires du marché des services d’intelligence artificielle devrait atteindre 609 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 21,4 % sur cinq ans en dollars constants ». Gartner ajoute que « d’ici 2028, 33 % des applications logicielles des entreprises incluront une IA agentique, alors que cette proportion était de seulement 1 % en 2024, ce qui permettra que 15 % des décisions quotidiennes au sein de l’organisation soient prises de manière autonome. »

Les conclusions du rapport Global GenAI de NTT DATA confirment cette tendance, en démontrant que les entreprises sont de plus en plus nombreuses en 2025 à envisager comme une priorité l’adoption de l’IA agentique afin d’optimiser leur fonctionnement administratif et leurs workflows. Cette étude met également en exergue le fait que 96 % des DSI et des Directeurs techniques (CTO) expriment une préférence pour des méthodes reposant sur des solutions basées dans le cloud.

Des services d’IA agentique flexibles

La suite Agentic AI Services for Hyperscaler AI Technologies de NTT DATA est disponible sous la forme de packages flexibles, ce qui permet aux entreprises de mettre à l’échelle l’adoption de l’IA, en profitant de l’accompagnement d’un leader sur le marché capable de répondre facilement aux contraintes des clients en matière de budgets, de ressources et de temporalité.

• Des services de conseils : des lignes directrices sur la manière d’adopter et d’optimiser des solutions d’IA agentiques, incluant la planification, la conception, l’IA générative, l’optimisation et l’automatisation des processus métier, tout cela de manière personnalisée en fonction des besoins de l’entreprise.

• Mise en place des services : un accompagnement pour la configuration, l’intégration et le déploiement des agents d’IA, avec une emphase mise sur la sécurité, la conformité et l’optimisation des performances grâce à des options de gestion du changement supplémentaires.

• Des services de gestion des technologies d’IA en continu : des capacités de monitoring, de dépannage, de gouvernance des données, de reporting et d’analyse détaillée en continu.

• Connectivité : une connectivité fluide sur l’ensemble des canaux à l’aide des services de connectivité natifs dans le cloud proposés par NTT DATA dans le monde entier pour l’intégration vocale, chat et mobile, tout en garantissant un monitoring cohérent et la conformité avec la réglementation locale.

Accélérer l’innovation avec les hyperscalers en bénéficiant d’une expertise de pointe

NTT DATA bénéficie d’un positionnement unique qui lui permet de favoriser l’innovation et d’offrir un ensemble complet de capacités et des services en tant qu’intégrateur système, fournisseur de services managés et opérateur. Cela permet aux clients de bénéficier d’un déploiement plus rapide et plus efficace des agents d’IA, dans le respect des engagements de NTT DATA en faveur d’une IA responsable.

Le lancement de la suite Agentic AI Services for Hyperscaler AI Technologies par NTT DATA se concentrera initialement sur les plateformes Microsoft. Premier partenaire de Microsoft Cloud Voice et principal fournisseur de Copilot pour Microsoft, NTT DATA est idéalement placé pour aider les entreprises à intégrer les agents d’IA au sein de leur fonctionnement opérationnel au quotidien.

En tirant avantage d’outils de pointe comme Azure AI Foundry ou Copilot Studio, les agents NTT DATA sont équipés pour offrir des solutions encore plus innovantes et efficaces à leurs clients.

Applications concrètes et secteurs d’activité

La suite Agentic AI Services for Hyperscaler AI de NTT DATA offre des solutions faciles à mettre en place et destinées à répondre à l’ensemble des départements et des cas d’usage des entreprises :

• Service clientèle : résolution automatique des requêtes et accès en self-service afin de réduire les temps d’attente.

• Facturation et planification : optimisation des tâches répétitives afin d’économiser du temps et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

• Formation et onboarding : accélération des processus d’onboarding et de développement des compétences des collaborateurs.

• Logistique et gestion du risque : amélioration des processus tels que la protection contre la fraude ou l’analyse de données afin de prendre des décisions éclairées.

• Assistants RH et vente : choix d’options entre les technologies vocales, chat et de messagerie afin d’améliorer la communication et la gestion des tâches.

• Automatisation des workflows : assistants intelligents capables d’optimiser la gestion des processus de répartition des tâches.

Croissance et expansion futures

Dans le cadre du lancement de cette suite de services, NTT DATA s’appuie sur ses capacités reconnues en matière d’IA générative, renforçant ainsi son positionnement en tant que leader dans le domaine des solutions alimentées par l’IA à destination des grandes entreprises.

La suite Agentic AI Services for Hyperscaler AI Technologies de NTT DATA est conçue pour être compatible avec un large éventail de plateformes d’IA et elle poursuivra son expansion afin de permettre la prise en charge de nouvelles technologies. Ces services sont intégrés à la gamme de services managés plus vaste de NTT DATA en matière de cloud, de connectivité réseau et de cybersécurité.

NTT DATA Smart AI Agent offre une solution complète de bout en bout sur l’ensemble de la pile technologique qui inclut des conseils experts sur les agents d’IA, des plateformes, des intégrations tierces et des services managés afin de transformer les processus métier sur l’ensemble des secteurs d’activité. En optimisant le fonctionnement opérationnel et en renforçant l’efficacité des entreprises, Smart AI AgentTM donne aux entreprises les moyens d’évaluer et de déployer facilement des applications d’IA générative, d’optimiser les workflows et d’améliorer la productivité.