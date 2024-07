NTT DATA dévoile une plateforme d’Edge AI

juillet 2024 par Marc Jacob

NTT Ltd dévoile une nouvelle plateforme d’Edge AI conçue pour accélérer la convergence entre technologies de l’information (IT) et technologies opérationnelles (OT) en amenant les fonctions de traitement assistées par l’IA à l’edge. En traitant les données au moment et à l’endroit où elles sont générées tout en unifiant divers appareils, systèmes et données connectés à l’Internet des objets (IoT), cette solution entièrement gérée sans équivalent sur le marché permet de prendre des décisions en temps réel, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de déployer en toute sécurité des applications assistées par l’IA dans un large éventail de secteurs d’activité afin d’accélérer le déploiement des technologies connectées dans le cadre de l’Industrie 4.0.

Si elles suscitent actuellement un très vif intérêt, des technologies telles que l’intelligence artificielle générative ou les Large Language Models (LLM) ne sont pas adaptées aux industries qui nécessitent une prise de décision locale en temps réel. La solution d’Edge AI proposée par NTT DATA relève ce défi en traitant des volumes massifs de données sur des plateformes IT de faibles encombrements et en utilisant des modèles d’apprentissage automatique à la fois plus compacts et plus efficaces pour fournir en temps réel des informations assistées par l’IA.

La technologie d’Edge AI de NTT DATA est une plateforme de services managés tout-en-un qui intègre l’ensemble des systèmes, outils et fonctionnalités dont l’IA a besoin en périphérie du réseau (l’edge) en prenant en charge les tâches de découverte, de collecte et d’intégration des données, ainsi que la puissance de calcul, la connectivité transparente et la gestion des modèles d’IA.

Cette plateforme bénéficie du soutien des consultants data scientists, des services managés et des ressources techniques mondiales de NTT DATA pour relever le défi de la « shadow IoT » et répondre aux exigences de l’infrastructure IA. Dans cette optique, elle découvre, unifie et traite automatiquement les données transmises par les appareils connectés à l’IoT et les actifs informatiques disséminés dans l’ensemble de l’entreprise pour simplifier le déploiement et la gestion de l’intelligence artificielle.

Résoudre les défis spécifiques à l’industrie grâce à des informations basées sur l’IA

Créée pour répondre aux exigences spécifiques à différents secteurs industriels, la plateforme Edge AI de NTT DATA s’appuie sur des modèles d’IA plus légers et au coût optimisé qui permettent de l’exécuter dans un boîtier de calcul de faible encombrement. Elle exécute des tâches spécifiques telles que la sécurité ou l’efficacité opérationnelle en recueillant les données transmises par des appareils hétérogènes connectés, ce qui permet de traiter et d’analyser les données instantanément et en toute sécurité.

Les opérations de fabrication pourraient bénéficier d’une maintenance prédictive améliorée en accédant aux données IT/OT provenant de capteurs, de machines, de caméras et d’applications afin de planifier et de traiter les défaillances. De plus, les solutions d’IA embarquée de NTT DATA peuvent surveiller et optimiser la consommation d’électricité en temps réel en prévoyant les pics de demande et en optimisant le fonctionnement des machines dans le but d’abaisser les coûts et de réduire les émissions de CO2 grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables.

« Notre plateforme Edge AI marque une avancée significative dans l’exploitation sécurisée et rentable de l’intelligence artificielle à l’edge », explique Shahid Ahmed, Group Executive Vice-president - Edge services, NTT DATA. « En harmonisant les données provenant de capteurs et d’appareils disparates à l’aide de modèles d’IA légers qui alimentent toutes sortes de scénarios d’automatisation, la plateforme Edge AI de NTT DATA fait figure de pionnier dans l’adoption de l’IA en environnements industriels en devenant la première offre entièrement managée conçue pour aider les entreprises à se moderniser à l’aide de solutions adaptées à leur secteur d’activité. »

Un marché de 200 milliards de dollars

Selon une étude publiée par le cabinet IDC, les dépenses mondiales consacrées à l’edge computing devraient atteindre 232 milliards de dollars en 2024, soit une progression de 15 % par rapport à 2023. Cette croissance reflète la prolifération des appareils connectés à l’IoT aux quatre coins du monde et dont le nombre devrait avoisiner 41 milliards d’unités d’ici 2025.

NTT DATA dispose des meilleurs atouts pour conquérir une part de marché significative grâce à une activité de conseil et de services dédiée à l’Internet des Objets qui regroupe un millier d’experts industriels, plusieurs centaines de cas d’utilisation — maintenance prédictive, gestion de flottes, usines connectées, suivi de la consommation d’énergie au développement durable —, et la formation de plus de 500 experts commerciaux à travers le monde pour accélérer ses efforts de développement du marché de l’Edge AI.

L’approche mise en œuvre par NTT DATA pour le déploiement de l’Edge AI permet aux clients de bénéficier gratuitement pendant 30 jours d’une période de découverte et de diagnostic de leur environnement informatique (IT) et opérationnel (OT). Le logiciel découvre automatiquement les actifs via sa vaste bibliothèque d’interfaces OT préconstruites. À l’issue de cette étape initiale, le logiciel Edge AI génère un rapport de diagnostic complet où sont inventoriés les actifs et les flux de données, ainsi que l’identification des risques de sécurité et des vulnérabilités.

" L’un des principaux défis pour les entreprises est de capturer et d’agréger de manière fiable les données opérationnelles en toute sécurité dans un paysage fragmenté d’appareils, de plateformes et de sources de données, et de les transformer en informations exploitables ", a déclaré Alejandro Cadenas, vice-président associé, Telco Mobility & IoT Research, IDC Europe. " L’Edge AI ultraléger de NTT DATA répond à ces problématiques et simplifie le déploiement et l’adoption d’une stratégie d’entreprise axée sur les données, en réduisant les risques et les délais et en optimisant le coût total de possession et la valeur pour l’entreprise. "

Les services d’Edge AI managés de NTT DATA proposent une vision et une administration unifiées des appareils, des capteurs et des actifs. Grâce à une assistance experte et à l’utilisation de technologies avancées, NTT DATA aide ses clients à simplifier des processus complexes, à réaliser des économies, à améliorer leurs performances et à accélérer leur transformation numérique.

Première plateforme de convergence OT-IT entièrement managés du secteur, la solution Edge AI de NTT DATA transforme les actifs physiques en actifs logiciels capables de générer des informations pertinentes basées sur les données, quel que soit le fabricant. Opérant en périphérie du réseau (Edge), les services managés intègrent les actifs OT aux applications IT, ce qui stimule l’efficacité opérationnelle. La plateforme Edge AI permet par ailleurs de visualiser la version du firmware de tous les appareils connectés afin de faciliter la correction des vulnérabilités et de maximiser la sécurité globale des appareils.

La plateforme Edge AI complète le portefeuille complet de solutions Edge Service de NTT DATA qui comprend les solutions Enterprise IoT, Edge Compute, Private 5G et Device as a Service (DaaS).