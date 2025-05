NTT DATA dévoile son écosystème Smart AI AgentTM

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NTT DATA a déployé des centaines de Smart AI Agents™ destinés à prendre en charge des cas d’usage plus complexes provenant d’un large éventail d’industries, ainsi que des fonctionnalités partagées. Cela concerne notamment les secteurs d’activité suivants :

• La santé : les agents actuels sont capables de classer, de prioriser et de résumer de manière autonome les réclamations en matière d’assurance et de prendre des décisions concernant la nécessité médicale, entre autres responsabilités. La feuille de route à court terme comprend des agents spécialisés dans les interventions préventives, l’observance thérapeutique, la vérification des paiements et la prévention de la fraude, du gaspillage et des abus.

• L’automobile : les agents existants procèdent déjà à l’analyse de lettres d’avertissement et de citations réglementaires. L’entreprise développe actuellement des agents spécialisés dans l’analyse des causes premières des défaillances, capables de lancer des actions correctives, des rappels ou des réparations, et d’entreprendre, le cas échéant, des contrôles de conformité.

• La finance : les solutions d’IA agentique accompagnent les banques, les partenaires et les consommateurs dans la poursuite des exigences relatives à l’engagement et à la validation client, y compris pour la connaissance client et pour d’autres capacités de détection de la fraude et de lutte contre la criminalité – ce qui permet ainsi de limiter les vulnérabilités liées aux transactions et aux paiements.

• La supply chain et la logistique : les agents aident les clients à sélectionner des start-ups spécialisées dans l’IA et à nouer des partenariats en toute sécurité. Ils conçoivent également des prototypes d’agents d’IA visant à aider les entreprises à déployer et à intégrer des projets pilotes dans les workflows et les processus d’achat, ainsi qu’à surveiller l’adoption, les performances et le retour sur investissement. Les prochaines étapes porteront sur des domaines spécifiques, notamment les agents capables de gérer intelligemment les services d’approvisionnement.

• Le marketing : Parmi les multiples cas d’usage, un système multi-agents s’intègre à une plateforme hyperscale pour analyser et catégoriser de manière autonome les profils d’utilisateurs, et établir des profils psychographiques pour pouvoir effectuer des recommandations publicitaires hyper-personnalisées. Ce système apprend et s’adapte en permanence, ce qui permet de dynamiser les ventes et d’augmenter le chiffre d’affaires des clients dans de nombreux secteurs d’activité.

Grâce à son approche exhaustive en matière d’IA agentique, NTT DATA permet à ses clients d’obtenir des résultats garantis, qui les aident à optimiser leurs performances, à améliorer leur niveau de sécurité et de cyber-résilience, et à stimuler l’innovation pour générer une croissance rentable et des expériences d’une qualité supérieure pour les différentes parties prenantes.

L’écosystème Smart AI Agent™ de NTT DATA s’appuie sur ses développements précédents afin que les solutions composables de l’IA agentique gagnent en ampleur et en agilité.

Les principaux composants sont les suivants :

• Des services agentiques managés capables d’aider le client à élaborer, à adopter, à gérer et à faire évoluer des solutions transformatrices.

• Des solutions avec des Smart AI Agents intégrés qui offrent des résultats garantis aux clients, y compris des solutions destinées à des industries spécifiques et à certaines fonctions transversales.

• Des Smart AI Agents supplémentaires capables de répondre aux besoins sectoriels et transverses.

• Une plateforme Smart AI Agent qui comprend des outils intégrés, des fonctions utilitaires, des accélérateurs et des bonnes pratiques, ainsi qu’un accès à une marketplace regroupant des agents supplémentaires, des LLM et des SLM.

• Une infrastructure AI-ready qui s’appuie sur des services qui tirent pleinement parti du cloud public, du cloud privé, du réseau et de la cybersécurité.

• Des alliances formées avec des fournisseurs de technologies leaders sur le marché et des start-ups de renommée internationale.

• Une approche « responsible by design », notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de conformité réglementaire.

Cet écosystème élargi permet aux clients d’envisager de nouveaux modes de fonctionnement grâce à une automatisation plus intelligente, de résoudre des pénuries de talents à l’échelle mondiale et de maximiser le retour sur investissement. Les clients sont également assurés de travailler avec un fournisseur de services complets de confiance, à la portée et à l’expertise mondiales.

Par ailleurs, l’écosystème Smart AI AgentTM est complété par un ensemble de services éprouvés fournis par NTT DATA, qui comprend des évaluations structurées de l’état de préparation et des risques, des services managés adaptés aux offres d’IA des plateformes hyperscale, ainsi que des services de gestion multi-agents dans des environnements de fournisseurs hybrides. Chaque aspect de l’écosystème est sous-tendu par l’engagement de l’entreprise en faveur d’une IA responsable, garantissant ainsi sa fiabilité, son éthique et son approche « secure by design ».

NTT DATA a récemment annoncé avoir signé un accord de collaboration stratégique avec OpenAI afin de stimuler l’innovation dans le domaine de l’IA générative. Dans le cadre de cet accord, NTT DATA mettra en place un centre d’excellence OpenAI afin d’accélérer le développement et le déploiement des nouveaux services d’IA générative basés sur les API d’OpenAI. Ces services seront adaptés à des industries et à des fonctions spécifiques, et seront disponibles à l’échelle mondiale afin que les clients puissent bénéficier d’une plus grande valeur ajoutée.

Outre des collaborations formelles avec des entreprises technologiques leaders du marché, NTT DATA a également noué des partenariats avec des start-ups innovantes de renommée internationale, telles que :

• Rafay Systems : la plateforme de Rafay permet à NTT DATA de proposer une expérience de Platform-as-a-Service évolutive, sécurisée et adaptée aux développeurs, au sein d’une infrastructure IA (GPU PaaS). Elle permet ainsi aux entreprises de simplifier l’adoption de l’IA générative, de réduire la complexité opérationnelle et d’accélérer le déploiement de workloads d’IA en production.

• Kore.ai : la plateforme d’agents d’IA de Kore.ai intègre de grands modèles de langage (LLM) afin d’améliorer les services de Digital Workplace de NTT DATA. Cette automatisation alimentée par l’IA générative permet à NTT DATA d’améliorer les opérations de son Service Desk, de réduire les coûts et de fournir un accompagnement personnalisé et contextuel à ses différents clients.

Enfin, NTT DATA annonce l’introduction d’une solution brevetée capable de transformer les bots existants en agents intelligents. Cette capacité d’extension est particulièrement importante pour les entreprises qui souhaitent adopter l’IA, mais qui sont limitées par la dette technologique. Des millions d’automatisations robotisées des processus (RPA) ont été déployées par des entreprises du monde entier afin d’automatiser des processus fondés sur des règles. À l’instar d’un module d’extension capable de transformer une télévision classique en télévision connectée, la nouvelle solution de NTT DATA permet de transformer les bots en agents intelligents qui fonctionnent de manière autonome, tout en étant conformes à la gouvernance et aux politiques de sécurité et de confidentialité existantes.