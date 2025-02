NTT DATA annonce la création d’un vservice managé de sécurité qui s’appuie sur les technologiesv de Palo Alto Networks

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NTT DATAv annonce la création d’un service managé de sécurité qui s’appuie sur les technologiesv de Palo Alto Networks pour améliorer le niveau de sécurité de la 5G privée dans les environnements industriels et de technologie opérationnelle (OT). Fournie sous la forme d’un service managé clé en main, cette offre innovante permet aux entreprises de disposer d’un réseau 5G privé avec la visibilité et la sécurité nécessaires pour évoluer dans les environnements OT d’aujourd’hui.

En associant le pare-feu de nouvelle génération (« Next-Generation Firewall » ou NGFW) de Palo Alto Networks, les abonnements OT/IoT et l’architecture de 5G privée de NTT DATA, cette nouvelle offre permet aux clients de bénéficier d’une meilleure visibilité du réseau, d’un meilleur contrôle d’accès et de capacités automatisées de détection et de réponse aux menaces. Grâce au NGFW de Palo Alto Networks, les entreprises peuvent adopter une stratégie de sécurité Zero Trust en incorporant le Machine Learning (ML) à leurs processus afin d’activer uniquement les connexions, les applications et les protocoles pertinents nécessaires à leur réseau, en toute sécurité.

Cette offre combinant la 5G privée de NTT DATA et la technologie de Palo Alto Networks est à la fois simple à mettre en place et à gérer, et s’intègre de manière fluide aux environnements IT/OT des entreprises ; cela permet aux organisations de se concentrer sur de nouvelles idées et de favoriser l’innovation, tout en garantissant un haut niveau de sécurité.

Aujourd’hui, les réseaux 5G privés transforment de nombreux secteurs tels que la manufacture, les services de santé, ou encore les transports. Ils apportent une connectivité rapide et fiable à la périphérie, et assurent une communication transparente et sécurisée dans des environnements industriels complexes.

Selon le dernier rapport State of OT Security 2024 publié par Palo Alto Networks et ABI Research, 70 % des entreprises industrielles ont essuyé une cyberattaque dans leur environnement OT au cours de l’année dernière. Par ailleurs, près de 25 % de ces entreprises ont subi des attaques qui ont entraîné des interruptions de service et fortement perturbé la continuité de leurs activités.

Lutter contre le manque de visibilité

Bien que les réseaux 5G privés soient sécurisés dès leur conception, des fonctionnalités telles que le chiffrement de bout en bout, qui masque les communications entre les appareils pour garantir un haut degré de confidentialité et de sécurité, peuvent dissimuler des menaces. Cette situation peut limiter la visibilité approfondie du trafic réseau et de l’activité des appareils, ce qui empêche les équipes de sécurité de surveiller et de détecter les menaces de manière proactive et efficace.

« Alors que les menaces de sécurité continuent d’augmenter dans tous les secteurs, les entreprises sont confrontées à des défis accrus pour protéger leur infrastructure et leurs données critiques. L’expansion rapide des dispositifs IoT et OT aggrave encore ces risques en créant une surface d’attaque croissante. Pourtant, les entreprises considèrent toujours la sécurité comme un ajout alors qu’elle doit être intégrée dès la conception initiale du réseau. C’est là que la Private 5G, avec ses fonctions de sécurité inhérentes et ses mesures avancées, fait de la sécurité une partie intégrante du réseau », a déclaré Alejandro Cadenas, vice-président associé d’IDC.

Grâce à leur technologie de pointe et leur capacité à innover, NTT DATA et Palo Alto Networks sont en mesure de relever ce défi. Leur offre unique en son genre propose :

Une visibilité en temps réel, qui permet aux clients d’obtenir des informations sur les données cryptées provenant d’appareils connectés, de modèles de trafic et de communications.

Le profilage d’appareils, où les algorithmes de Machine Learning identifient et analysent les appareils IoT et OT en fonction de leur comportement et des risques qu’ils présentent.

Une sécurité Zero Trust, avec des contrôles d’accès stricts qui garantissent que seuls les appareils et les applications autorisées peuvent communiquer entre eux.

La détection automatisée des menaces, grâce à des outils AI-driven qui détectent et traitent les menaces.

Un service entièrement managé : NTT DATA offre cette solution en tant que service entièrement managé, mettant son expérience de la 5G privée et de la sécurité des réseaux au service de ses nouveaux clients et de ses clients existants.

Un service sur mesure dédiée à la connectivité industrielle

Ce nouveau service managé est conçu pour les secteurs qui s’appuient sur des environnements sécurisés et connectés dans le cadre de leurs activités. Les fabricants peuvent ainsi surveiller leurs appareils et atténuer les risques en temps réel, les entreprises du secteur de l’énergie peuvent protéger leurs systèmes critiques et les opérateurs de transports peuvent se prémunir contre les perturbations afin d’assurer le bon déroulement de leurs activités.

En outre, la société Roularta Media Group a récemment adopté le réseau 5G privé de NTT DATA dans le but de moderniser ses installations d’impression et de créer des nouveaux cas d’utilisation – notamment le suivi intelligent des actifs et les communications push-to-talk – afin de rationaliser les opérations de l’entreprise et d’améliorer sa productivité. À terme, le groupe envisage de prolonger cette collaboration en renforçant la sécurité de son réseau OT.