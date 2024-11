NRB protège les élections communales et provinciales en Belgique avec NETSCOUT

novembre 2024 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce que son client NRB, une entreprise de fourniture de services informatiques leader en Belgique et en Europe, a protégé avec succès l’intégrité des élections communales et provinciales belges contre des cyberattaques. Les connaissances disponibles en amont des élections du 13 octore ont démontré que des groupes pro-Russes ont ciblé plusieurs sites gouvernementaux belges, parmi lesquels les sites de villes et de provinces, avec des attaques DDoS ; cela fait suite au soutien manifesté par le pays envers l’Ukraine. NRB a mobilisé ses employés et succursales afin d’assurer un processus élecoral sécurisé et s’est appuyé sur leurs professionnels de la sécurité, les experts NETSCOUT, très réactifs, ainsi que la technologie DDoS, et d’autres technologies de pointe, pour protéger le processus démocratique de la Belgique.

« Nos équipes travaillent de concert pour anticiper et réagir à de potentielles menaces afin de délivrer des niveaux de services optimaux pour soutenir les élections, confie Antony Gallez, network team manager au sein du groupe NRB. Le défi principal que constitue un projet aussi complexe avec d’importants enjeux est de s’assurer que nos spécialistes de la cybersécurité disposent des outils, des technologies et du support dont ils ont besoin pour surveiller les opérations de manière continue. L’expertise de NETSCOUT dans l’atténuation des attaques DDoS et leur réactivité pour répondre à nos besoins ont joué un rôle déterminant dans la définition et l’implémentation des mesures de préventions les plus efficaces. »

Les spécialistes de la cybersécurité de NRB ont utilisé Arbor Cloud de NETSCOUT, un service de protection DDoS géré dans le cloud, ainsi que Arbor Edge Defense (AED), une solution de protection DDoS adaptative sur site, pour effectuer une atténuation préemptive dans les jours qui ont précédé l’élection. Travaillant en collaboration, les équipes ont planifié et mis en œuvre une stratégie efficace pour assurer la sécurité et la performance de l’infrastructure de NRB durant l’élection.

« Une planification préalable et une protection DDoS évolutive et éprouvée sont essentielles au maintien de la disponibilité des réseaux et des services, compte tenu du niveau de sophistication et de la fréquence croissantes des attaques DDoS actuellement, déclare Darren Anstee, chief security technologist chez NETSCOUT. L’équipe de cybersécurité de NRB a travaillé en toute transparence avec nous pour planifier une stratégie efficace afin de protéger l’infrastructure soutenant cette élection, en utilisant une protection DDoS adaptative. L’attention que nos équipes ont portée à ce défi, ainsi que la stratégie et les technologies que nous avons utilisées pour atténuer les attaques, se sont avérées efficaces pour défendre le processus électoral de la Belgique. »