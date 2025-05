Nozomi Networks intègre les DPU NVIDIA Blue Field

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Nozomi Networks annonce l’intégration des processeurs de traitement de données (DPU) NVIDIA BlueField pour renforcer les capacités de surveillance, d’analyse et de réponse en matière de cybersécurité alimentée par l’IA, et ce dans les environnements industriels les plus exigeants au monde.

Ainsi, les experts sécurité ont désormais la possibilité de déployer des capteurs Nozomi sur les DPU NVIDIA BlueField-3. Le résultat promet alors une plateforme de calcul accélérée très efficace pour la surveillance du niveau de sécurité et offrant une plus grande flexibilité pour exploiter l’IA pour la détection et la réponse aux menaces en temps réel. Grâce aux réseaux OT et IoT spécialement conçus par Nozomi Networks et aux capteurs de points d’accès déployés sur NVIDIA BlueField, les RSSI et leurs équipes peuvent :

• Protéger les opérations critiques grâce aux capacités de détection et de réponse aux cyberattaques, grâce à la surveillance et à l’analyse des anomalies optimisées par l’IA, et ce en périphérie et avec les DPU NVIDIA BlueField-3

• Augmenter la résilience et la disponibilité des processus OT en déchargeant le traitement des données Nozomi des processeurs, libérant ainsi des ressources pour les charges de travail industrielles critiques

• Renforcer la sécurité des systèmes existants et critiques, grâce à une option de déploiement qui effectue une analyse sur NVIDIA BlueField, éliminant ainsi la nécessité de modifier la configuration du réseau ou du système

La combinaison de l’expertise de Nozomi Networks en matière de sécurité OT, IoT et CPS avec les capacités de calcul accéléré de NVIDIA crée une solution robuste adaptée aux menaces actuelles. Les experts sécurité et les opérateurs industriels peuvent alors allier les informations de sécurité des capteurs Nozomi disponibles sur NVIDIA BlueField avec les données collectées à partir des capteurs réseau, sans fil et autres terminaux déployés pour une visibilité mondiale inégalée et des analyses de sécurité disponibles via la plateforme unifiée de Nozomi Networks. L’intégration NVIDIA par Nozomi est disponible dès maintenant auprès de Nozomi Networks et de son écosystème de partenaires dans le monde entier. Les DPU NVIDIA BlueField sont disponibles auprès de tous les principaux fabricants de serveurs dans le monde.