Nozomi Networks et Advens s’associent pour offrir des services de cybersécurité aux environnements industriels et d’infrastructures critiques

décembre 2024 par Marc Jacob

Nozomi Networks et Advens annoncent leur partenariat pour répondre à la demande croissante de services et solutions de sécurité managés, spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de cybersécurité des infrastructures critiques et des systèmes cyber-physiques en France et en Europe. Ainsi, Advens intègre désormais les solutions avancées de Nozomi Networks, certifiées par l’ANSSI, pour la visibilité OT et IoT, la surveillance des réseaux, la détection des menaces et la gestion des risques - le tout au sein de son SOC managé et autres services de sécurité. Par ailleurs, Advens propose également les solutions autonomes de Nozomi Networks aux clients qui préfèrent gérer leurs programmes de sécurité en interne.

Les deux entreprises ont notamment collaboré en début d’année pour garantir le bon déroulement des Jeux Olympiques de Paris 2024, en assurant leur protection contre les cyberattaques et les pannes. L’équipe d’experts en cybersécurité d’Advens et Nozomi a disposé de moins de six mois pour concevoir, déployer, tester et gérer un programme de cybersécurité visant à protéger les systèmes d’approvisionnement en eau, les sites d’événements, les routes, les logements et autres infrastructures critiques liées aux Jeux.

Nozomi Networks se distingue par ses capacités de visibilité opérationnelle de premier plan, sa détection avancée des menaces OT et IoT, ainsi que la robustesse de ses déploiements. Ses solutions soutiennent en effet plus de 115 millions d’appareils dans des milliers d’installations à travers divers secteurs tels que l’énergie, la fabrication, l’exploitation minière, le transport, les services publics, l’automatisation des bâtiments, les smart cities et les infrastructures critiques. Lancé en août 2021, le programme MSSP de Nozomi Networks est le premier de l’industrie dédié aux services de sécurité OT et IoT. Ce programme équipe ainsi les partenaires avec leurs solutions primées, ainsi qu’avec l’expertise et les ressources commerciales nécessaires. Les clients bénéficient ainsi d’une flexibilité et d’une valeur maximales pour renforcer leurs postures de sécurité OT et IoT, tout en équilibrant leurs besoins en ressources.

Alors que la dépendance au numérique se renforce pour les établissements de santé, les services publics, l’industrie 4.0 et autres infrastructures critiques, ces derniers doivent également adapter leurs défenses pour faire face à une exposition croissante à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Advens investit ainsi constamment dans des solutions de sécurité et des partenariats de confiance pour aider ses clients à maintenir la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité de leurs produits et services.