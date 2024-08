Nozomi Networks annonce un partenariat avec Schweitzer Engineering Laboratories

août 2024 par Marc Jacob

Nozomi Networks et Schweitzer Engineering Laboratories, le spécialiste de la protection et du contrôle des systèmes d’alimentation électrique, annoncent leur partenariat formalisé par un accord de revendeur et une certification d’expertise pour la technologie Nozomi Networks.

Les clients du monde entier peuvent ainsi déployer facilement la solution de surveillance continue OT et IoT sur leurs réseaux industriels, tout en tirant parti de l’expérience et du support de SEL Cyber Services.

Une synergie d’expertise pour adresser la conformité

Les secteurs disposant des infrastructures les plus critiques sont de plus en plus réglementés, afin d’assurer la disponibilité continue des services qu’ils fournissent. C’est dans ce cadre que les clients se tournent vers SEL Cyber Services, pour obtenir de l’aide et comprendre les exigences de sécurité telles que NERC CIP, IEC 62443, NIST Risk Management Framework ou la loi SOCI. La multiplication de ces normes a encore une fois accru le besoin de surveillance de la sécurité des réseaux internes pour garantir celle des réseaux locaux. Les solutions Nozomi Networks répondent ainsi à ce défi en facilitant la surveillance des réseaux et in fine, le respect des règles de conformité.

Une collaboration pour une disponibilité et une gestion des risques

Le bon fonctionnement de la société dépend à 100% de la disponibilité de l’infrastructure des services publics. De nombreux systèmes de contrôle cyber et physique qui les prennent en charge utilisent des réseaux Ethernet pour les fonctions de sécurité et leur fiabilité. Les systèmes secondaires numériques et les signaux d’arc électrique sont, quant à eux, des exemples de trafic réseau critique qui nécessitent l’assurance de performances et d’une sécurité optimale. SEL Cyber Services aide ainsi les clients propriétaires d’infrastructures critiques du monde entier à comprendre leurs risques opérationnels et à mettre en œuvre des solutions de réseau et de cybersécurité évolutives, développées pour répondre à leurs exigences uniques et rigoureuses.

Les réseaux OT SDN (Software-Defined Networks) de SEL sont spécialement conçus pour les environnements complexes où les périphériques et le trafic non autorisés doivent être interdits par défaut. L’intégration d’une application centralisée comme la plateforme de sécurité hébergée dans le cloud, Nozomi Networks Vantage, donne aux clients un contrôle total sur les flux de trafic, élimine le besoin de taps ou d’agrégateurs de trafic et permet une agrégation de données plus efficace.

Les solutions Nozomi Networks sont disponibles chez SEL dès aujourd’hui.