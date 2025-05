Nouvelles technologies : les Français sont de plus en plus favorables à l’utilisation de l’IA dans l’assurance, mais expriment leur méfiance face à la collecte de données

Guidewire annonce la publication des résultats de son étude annuelle sur l’état du secteur de l’assurance en Europe, intitulée « Baromètre Guidewire 2025 : Enquête auprès des assurés européens ». Le rapport couvre notamment l’opinion et l’attitude des assurés en France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni à l’égard des assureurs et l’utilisation des nouvelles technologies. Voici les conclusions les plus remarquables de cette étude concernant les assurés français.

Même si l’adoption de l’IA demeure prudente en France, les Français se montrent de plus en plus favorables à l’utilisation de la technologie par les assureurs en 2025. Ainsi, seuls 27 % des répondants en France se disent mal à l’aise à l’idée que l’IA les aide à remplir des documents, en baisse 10 points par rapport à 2024, et seuls 30 % d’entre eux sont réticents à l’idée que la technologie serve à assister un agent humain pour répondre à leurs demandes – une proportion qui chute de 6 points par rapport à l’année précédente.

Ils sont plus nombreux à exprimer leur malaise à l’idée que la technologie puisse fonctionner sans intervention humaine, qu’il s’agisse de calculer les tarifs (37 %) ou de traiter un sinistre (41 %). Toutefois, ces deux statistiques enregistrent une baisse respective de 11 et 7 points par rapport à 2024, ce qui semble confirmer la tendance en faveur du recours à l’IA dans le secteur assurantiel.

En revanche, parmi les quatre pays sondés, c’est en France que les assurés se montrent les plus méfiants à l’idée que les assureurs puissent collecter leurs données personnelles pour améliorer notamment leur assurance auto ou habitation :

– seuls 32 % des assurés français considèrent qu’il s’agirait d’une bonne chose ;

– 34 % en comprennent les raisons mais préfèreraient que les assureurs ne collectent pas leurs données ;

– 28 % d’entre eux ne comprennent pas pourquoi ceux-ci auraient besoin de les collecter et perçoivent cela comme une invasion de leur vie privée (+8 points par rapport à 2024).

« L’étude annuelle menée par Guidewire depuis 2020 sur l’état du secteur de l’assurance permet de fournir de précieuses informations aux assureurs IARD et aux acteurs de l’assurtech. Elle se présente comme un véritable baromètre des opinions et des comportements des clients finaux européens, » déclare Alain Nohra, Regional Vice President pour l’Europe du Sud chez Guidewire. « Les conclusions du rapport 2025 ont notamment permis de mettre en exergue plusieurs tendances positives concernant les assurés français, notamment une adhésion de plus en plus forte au recours à l’intelligence artificielle dans le secteur assurantiel. »

« Alors que le secteur de l’assurance Dommages reste soumis plus que jamais au défi de la croissance rentable, cette étude confirme la tendance structurelle des attentes des consommateurs vers une plus forte valeur d’usage du service d’assurance dans un contexte d’augmentation des risques et de contraction perçue du pouvoir d’achat. » explique Fabrice Gardette, Responsable de l’industrie Assurance pour la France et le Benelux chez Accenture. « Il s’agit donc pour les assureurs, notamment sur le marché du Particulier, de réussir à conjuguer croissance, rentabilité et valeur d’usage, ce qui sera d’autant plus réalisable que la technologie aura été intégrée et adoptée à l’échelle par l’ensemble des collaborateurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la segmentation des risques jusqu’à la gestion des sinistres. »

Méthodologie de l’étude

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à l’évolution du comportement des assurés en France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni en matière d’assurance dans un contexte d’incertitude entraînée par les récents bouleversements géopolitiques, économiques et climatiques. L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population de ces pays ayant souscrit ou renouvelé un contrat d’assurance, ou encore déclaré un sinistre au cours des 12 derniers mois : hommes et femmes répartis sur les différentes zones géographiques, ainsi que dans les principales villes, divisés en tranches d’âge 18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans et 55 ans et plus.

L’étude s’intéresse à la perception du secteur et au comportement des assurés face aux multiples transformations que connaît le marché de l’assurance. Elle se penche plus particulièrement sur leur opinion des assureurs et des nouvelles technologies accessibles aux acteurs de l’assurance, sur l’impact de l’inflation sur leurs décisions en matière d’assurance, sur l’attitude des assurés à l’égard des nouveaux produits et services offerts par le secteur, sur leur vision du rôle des assureurs en matière de risques climatiques ou encore sur leur manière de sélectionner leur assureur.

Commandée par Guidewire, cette étude a été menée au mois de mars 2025 par Censuswide auprès de 4 010 consommateurs, âgés de 18 ans et plus, ayant acheté ou renouvelé un produit d’assurance IARD ou déclaré un sinistre au cours des 12 mois précédents (1 000 par pays : Royaume-Uni, France, Allemagne et Espagne). Censuswide se conforme aux exigences et emploie des membres de la Market Research Society, qui se conforme aux principes de l’Association européenne pour les études d’opinion et de marketing (ESOMAR) et appartient au British Polling Council.