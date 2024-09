Nouvelle rentrée, nouveau campus... et nouvelles ambitions pour la CSB.School

septembre 2024 par Marc Jacob

Il s’agit donc d’une évolution naturelle pour la CSB.school qui n’a eu de cesse, depuis son lancement, d’améliorer son modèle pédagogique, son organisation et sa gouvernance. Celles-ci se sont notamment matérialisées à travers :

le recours de plus en plus fréquent aux experts de la profession - via également son cycle de conférences CSB.Talks - pour animer les modules de formation dispensés aux étudiants ;

la modernisation et la migration de sa plateforme e-learning pour offrir une meilleure expérience utilisateur à ses élèves ;

ou bien encore l’augmentation des partenariats pour mettre à jour et enrichir son offre pédagogique, notamment à travers la préparation et l’obtention par les élèves de certifications produits (Cisco, Google, Wallix...) et de certifications professionnelles (CEH, ISO 27001 LI, Ebios RM, CISSP...) reconnues par le marché.

La qualité de l’enseignement proposé n’a d’ailleurs pas tardé à être unanimement reconnue et saluée par l’obtention de différentes labellisations et certifications, la dernière en date étant la labellisation SecNumedu délivrée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) obtenue pour sa formation « Spécialiste en Cybersécurité » (Bac+3).

En fort développement, l’école accueillera au total, plus de 110 élèves pour cette nouvelle rentrée dans le cadre de ses deux cycles de formation : l’un de niveau « Bachelor » (bac+3) porté sur les aspects techniques, et l’autre de niveau « Mastère » (bac+5) centré sur les aspects managériaux et réglementaires, articulés autour des sections suivantes : Infrastructure et Architecture ; Sécurité des Systèmes d’Information ; Cybersécurité offensive ; Industrie et Systèmes Embarqués ; Gouvernance, Risques et Conformité. Un chiffre en hausse de plus de 30% par rapport à 2023 !