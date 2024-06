Nouvelle Gamme de ContrÔleurs Mercury MP

juin 2024 par Patrick LEBRETON

La nouvelle gamme de contrôleurs Mercury MP offre une infrastructure matérielle et micrologiciel complète, idéale pour les nouvelles installations et les mises à niveau existantes. Ces contrôleurs, dotés de fonctionnalités de cybersécurité avancées et d’une conception en architecture ouverte, sont conçus pour intégrer les technologies émergentes et répondre aux normes industrielles en constante évolution.

Mercury Security annonce le lancement de la nouvelle génération de contrôleurs Mercury MP. Conçus pour offrir une flexibilité et une sécurité accrues, ces contrôleurs s’adressent aux entreprises de toutes tailles.

Un besoin croissant de sécurité et de flexibilité

À mesure que la technologie progresse, les systèmes de contrôle d’accès nécessitent un chiffrement robuste et une détection avancée des menaces. Les nouveaux contrôleurs Mercury MP permettent aux fournisseurs de logiciels de contrôle d’accès et aux intégrateurs de combiner de manière transparente une large gamme de technologies, telles que le contrôle des ascenseurs, l’automatisation des bâtiments, les applications IoT et les solutions tierces, dans une infrastructure unifiée et centralisée. Cette approche ouverte permet de choisir la solution la plus adaptée aux besoins spécifiques des clients.

Une sécurité de pointe

Les nouveaux contrôleurs intelligents sont équipés de fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger les données sensibles et lutter contre les cybermenaces en constante évolution. Grâce à un mécanisme cryptographique robuste, un microprocesseur à démarrage sécurisée, une puce cryptographique et le cryptage des données, ils offrent une protection proactive contre les accès non autorisés et les attaques.

Les avantages clés des contrôleurs Mercury MP

Les nouveaux contrôleurs Mercury MP offrent de nombreux avantages aux partenaires et utilisateurs finaux :

– Flexibilité : La possibilité de concevoir et de mettre à niveau des systèmes sans être limité par le choix des logiciels et du matériel. Ils permettent d’intégrer les dernières technologies en minimisant les coûts, et s’adaptent aux environnements de contrôle d’accès sur site ou basés sur le cloud.

– Evolutivité : La possibilité d’adresser tout type d’architecture, d’une simple porte à toute une entreprise.

– Sécurité renforcée : La prise en charge des fonctions de sécurité physique et de cybersécurité permet d’assurer la sécurité des réseaux et des données.

– Fiabilité : La tranquillité d’esprit d’avoir investi dans un matériel fiable et de confiance dans l’entreprise

Des fonctionnalités innovantes

Les contrôleurs Mercury MP offrent des fonctionnalités innovantes, telles qu’une conception de circuit à double empreinte avec des composants alternatifs pour assurer la continuité des activités, un environnement de développement d’applications prêt pour l’avenir avec un large éventail d’intégrations, et l’adoption de bonnes pratiques de cybersécurité telles que ARM TrustZone pour protéger les systèmes.