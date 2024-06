Nouvelle étude sur les voyages d’été : près d’un Français sur 3 est victime d’une arnaque liée aux voyages

juin 2024 par McAfee

McAfee dévoile sa nouvelle étude « Vacances d’été en toute sécurité », ainsi que le Top 10 des destinations les plus « dangereuses » utilisées pour rediriger les internautes vers des logiciels malveillants ou des sites risqués. Le rapport met en lumière les tendances émergentes et les risques d’arnaques liés aux voyages d’été, ainsi que la préoccupation croissante des Français face à l’apparition d’escroqueries plus crédibles, générées par l’IA, dont les deepfakes. Cette étude mondiale a été menée auprès de 6 000 adultes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie et au Japon.

Les voyageurs se préparent à partir à l’aventure mais restent attentifs

Selon le rapport, la plupart des Français interrogés prévoient de voyager cet été, en France ou à l’international. 35 % d’entre eux comptent dépenser plus pour leurs vacances par rapport à l’année dernière, et seraient prêts à faire des sacrifices pour voyager. Plus précisément, 39 % des Français réduiront leurs dépenses « loisirs » pour des concerts ou des films, et 44 % d’entre eux privilégieront les voyages à l’achat de nouveaux vêtements. Parmi ceux qui cherchent à limiter leurs dépenses, 36 % affirment qu’ils sont plus susceptibles de cliquer rapidement sur une offre vue en ligne, augmentant le risque d’exposition aux escroqueries.

Cet engouement s’accompagne cependant d’une prudence croissante : 63 % des Français se déclarent aujourd’hui plus préoccupés par les deepfakes qu’il y a un an, et plus d’un tiers (34 %) affirme que leur confiance dans la planification et la réservation des vacances a baissé. L’adoption de tactiques de plus en plus sophistiquées, alimentées par l’IA et par le recours aux deepfakes, rend par ailleurs plus difficile la reconnaissance et l’évitement des escroqueries, et demande une vigilance accrue de la part des internautes.

« Alors que les vacances d’été approchent, il est important de trouver un juste équilibre entre l’enthousiasme pour les préparatifs et le besoin de vigilance », déclare Vonny Gamot, Directrice EMEA chez McAfee. « Les cybercriminels vont sûrement profiter de la haute saison pour tenter les voyageurs avec des offres alléchantes. Avec l’essor de l’IA, ces escroqueries sont devenues plus sophistiquées et plus fréquentes. Nous conseillons vivement aux voyageurs de réfléchir à deux fois avant de cliquer sur une offre qui semble trop belle pour être vraie, et d’utiliser des solutions de sécurité avancées alimentées par l’IA. Cela permettra de protéger les projets de vacances des consommateurs contre les cybermenaces potentielles et de garantir une expérience sûre et agréable. »

Les voyageurs sont souvent victimes d’arnaques lors de leurs réservations

Les inquiétudes des Français concernant les cybermenaces sont fondées. Près d’une personne interrogée sur trois (31 %) a été victime d’une escroquerie liée à un voyage lors de la réservation, et une part importante de ces victimes (près d’une sur quatre, 22 %), a perdu 1 000€ ou plus à cause d’une seule et même escroquerie.

Les trois escroqueries les plus courantes auxquelles les voyageurs sont confrontés lors de la réservation de vacances sont les suivantes : paiements frauduleux après avoir fourni des informations bancaires ou de carte de crédit sur un faux site (15 %), clic sur un lien de confirmation malveillant provenant d’une source inconnue (11 %) et photos manipulées de la destination de vacances (7 %).

Les trois arnaques les plus fréquentes touchant les voyageurs pendant leurs vacances concernent les dépôts et les services qui ne répondent pas aux attentes. Plus précisément, 11 % des personnes victimes d’arnaques affirment avoir rencontré des problèmes avec des hébergements pour lesquels ils avaient versé un acompte pour découvrir, à l’arrivée, qu’ils n’existaient pas. Ils sont 13 % à avoir versé un acompte pour un événement ou une excursion pour lesquels le prestataire ne s’est finalement jamais présenté, et 7 % à avoir payé des activités à l’avance pour découvrir qu’elles étaient différentes de l’annonce.

Les voyageurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils recherchent les destinations « hotspots »

McAfee Labs a dressé une liste des destinations de voyage mondiales les plus « dangereuses » en ligne. Il s’agit de lieux pour lesquels les recherches de voyage en ligne peuvent conduire à des sites malveillants, pouvant constituer une menace pour la protection des données, et de la vie privée et identité des consommateurs.

L’équipe McAfee Labs a analysé les résultats de recherche associés à des mots-clés liés au voyage tels que « réduction », « Airbnb », « cuisine locale » et « excursions ». Les voyageurs sont invités à faire preuve de prudence lors de leurs démarches en ligne pour visiter ces destinations.

Bangkok, Thaïlande

Marrakech, Maroc

Lisbonne, Portugal

Porto, Portugal

Dubaï, Émirats Arabes

Montréal, Canada

Ibiza, Espagne

Pointe à Pitre, Guadeloupe

New York, États-Unis

Ajaccio, Corse

Comment se prémunir des arnaques à l’approche des vacances d’été

Avant de voyager :

Restez vigilant : Les cybercriminels utilisent couramment des e-mails et textes d’hameçonnage pour inciter les voyageurs à révéler des informations sensibles ou à télécharger des logiciels malveillants sur leurs appareils. Méfiez-vous des messages non sollicités qui prétendent provenir de compagnies aériennes, d’hôtels ou d’institutions financières, en particulier s’ils vous demandent des informations personnelles ou vous invitent à cliquer sur des liens suspects. Avec McAfee Scam Protection™, vous êtes alerté des liens suspects présents dans vos messages, avant de cliquer.

Méfiez vous des arnaques à la location : Effectuez une recherche d’image inversée sur les photos utilisées dans l’annonce immobilière et vérifiez ce qui en ressort. Les escrocs utilisent parfois des photos de biens immobiliers qui ne sont pas à louer, ainsi que des images générées par l’intelligence artificielle. Lisez les avis sur le bien. Les annonces qui ne comportent pas d’avis sont un signal d’alarme. En outre, essayez de valider l’existence du site en vérifiant s’il a été cité dans des médias légitimes. Enfin, ne communiquez que la plateforme du service de location, comme VRBO ou Airbnb.

En vacances :

Faites attention à qui vous faites confiance : L’une des menaces d’ingénierie sociale les plus courantes en voyage est l’usurpation d’identité. Les cybercriminels peuvent se faire passer pour des employés d’hôtel, des guides touristiques ou même des compagnons de voyage afin d’accéder à des informations personnelles ou à des objets de valeur. Vérifiez toujours l’identité des personnes avant de partager des informations sensibles ou de confier des effets personnels.

Comprendre les risques : Les réseaux publics ne sont souvent pas cryptés, ce qui signifie que les cybercriminels peuvent intercepter les données transmises sur ces réseaux, mettant ainsi vos informations en danger. L’un des moyens les plus efficaces de protéger vos données lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public consiste à utiliser un réseau privé virtuel (VPN) qui crypte votre connexion Internet, créant ainsi un tunnel sécurisé entre votre appareil et le réseau auquel vous êtes connecté.

Soyez prudent lorsque vous scannez des QR codes : De nombreux restaurants placent des QR codes sur les tables pour que vous puissiez commander à partir de votre téléphone. Le problème, c’est que les escrocs modifient parfois ces codes pour renvoyer les utilisateurs vers des sites frauduleux. Avec McAfee Safe Browsing, vous pouvez bloquer les sites frauduleux associés à de faux QR code. La technologie d’intelligence artificielle analyse automatiquement les URL et vous avertit si elles sont liées à un site frauduleux.

Réfléchissez avant de publier : Partager votre position en ligne en temps réel ou donner des détails sur votre itinéraire de voyage peut faire de vous une cible pour les voleurs et les cybercriminels. Évitez de trop partager sur les réseaux sociaux, en particulier lorsqu’il s’agit de votre localisation, et envisagez d’attendre d’être de retour chez vous pour publier du contenu relatif à votre voyage.