Nouvelle étude de NetApp : une entreprise sur cinq n’est pas en mesure de récupérer ses données après une cyberattaque

décembre 2024 par NetApp

L’étude de Futurum Group, intitulée « Cloud, Complexity, AI : The Triple Threat Demanding New Cyber Resilience Strategies », sponsorisée par NetApp, fournit une analyse complète de l’évolution des cybermenaces et des stratégies de résilience.

L’étude, qui a interrogé plus de 1 300 responsables de la cybersécurité dans des secteurs d’activité du monde entier, révèle que plus de 54 % des entreprises ont subi une cyberattaque au cours des 12 à 18 derniers mois, et qu’une sur cinq n’a pas été en mesure de récupérer les données perdues. Le rapport souligne le besoin urgent pour les entreprises de tirer parti d’une infrastructure de données intelligente pour faire face aux risques croissants posés par les menaces sophistiquées, la complexité opérationnelle et les défis des environnements hybrides multi-cloud.

« Les résultats soulignent clairement l’urgence pour les entreprises de repenser leurs stratégies de cybersécurité à une époque où les menaces s’intensifient », déclare Gagan Gulati, Directeur Général des services de données chez NetApp. « Pour réduire les risques et assurer une reprise plus rapide, les entreprises doivent adopter une stratégie de données intelligente qui donne la priorité aux infrastructures sécurisées dès leur conception, en intégrant la sécurité au cœur de leur approche de la gestion des données. Les données étant l’actif le plus précieux d’une entreprise, les solutions de stockage résilientes, telles que celles proposées par NetApp, constituent la dernière ligne de défense d’une stratégie de sécurité globale protégeant les informations critiques et permettant une réussite à long terme dans les environnements hybrides multi-cloud. »

Principales conclusions :

Risques liés à la sécurité du cloud : les mauvaises configurations et les vulnérabilités dans les environnements hybrides multi-cloud figurent désormais parmi les principales menaces, dépassant les attaques traditionnelles telles que les ransomwares. Alors que les entreprises s’appuient de plus en plus sur des infrastructures de cloud hybride, il est essentiel de remédier à ces vulnérabilités pour maintenir la sécurité des données et la continuité opérationnelle.

Défis liés à la prolifération des outils : 70% des personnes interrogées utilisent plus de 40 outils de cybersécurité et 84 % d’entre elles citent la complexité opérationnelle comme un obstacle majeur à la cyber-résilience. Cette complexité crée des lacunes de protection et des inefficacités, soulignant le besoin de consolidation des outils et de solutions intégrées pour harmoniser les opérations.

L’IA dans la cybersécurité : 40% des entreprises exploitent l’IA pour la détection des menaces et prévoient d’étendre son utilisation à l’automatisation de la réponse et de la récupération. La capacité de l’IA à identifier et à atténuer les menaces à grande échelle est puissante, mais il est essentiel d’équilibrer son utilisation avec la gestion des faux positifs et d’assurer une supervision humaine solide pour assurer son succès.

La classification des données est essentielle : les entreprises dotées de cadres de classification des données solides se remettent plus efficacement des attaques, ce qui souligne son rôle de pierre angulaire de la cyber-résilience. Cela souligne l’importance d’intégrer une infrastructure de données intelligente qui non seulement classifie et protège les données, mais permet également la détection d’anomalies en temps réel et une reprise résiliente, permettant la continuité des activités même dans les pires scénarios.

Augmentation des investissements : plus de 90 % des personnes interrogées prévoient d’augmenter leurs dépenses en matière de cybersécurité au cours des 12 à 18 prochains mois, en se concentrant sur des solutions intégrées et proactives. Un investissement proactif peut permettre de faire face au coût croissant des cyberattaques et à la complexité grandissante des menaces, en garantissant la résilience et la confiance opérationnelle.

Le cadre de l’infrastructure Intelligente de données de NetApp aide les entreprises à relever les défis de cyber-résilience révélés dans ce rapport en leur permettant d’adopter une approche proactive de la protection des données. En s’appuyant sur une classification avancée des données, une détection des menaces basées sur l’IA et des mesures de sécurité intégrées, les entreprises peuvent plus facilement mettre en œuvre des pratiques de gouvernance rigoureuses, détecter et répondre aux menaces en temps réel, ainsi que maintenir la conformité avec des normes sectorielles en constante évolution. Comme le souligne le rapport, les entreprises dotées d’une infrastructure de données résiliente ont constaté des améliorations significatives dans les délais de récupération et la sécurité globale des données, démontrant qu’il s’agit d’une composante essentielle des stratégies de cybersécurité modernes.

« Cette enquête met en lumière le rôle essentiel de la visibilité et des stratégies centrées sur les données pour naviguer dans le paysage évolutif de la cybersécurité », déclare Daniel Newman, Directeur Général de The Futurum Group. « En exploitant des solutions d’infrastructure de données intelligentes, les entreprises peuvent mieux protéger leurs actifs, assurer la reprise et prospérer en cas de perturbations. »

Le rapport souligne le rôle critique de l’IA et des technologies intégrées qui changent la donne dans la lutte contre des vecteurs d’attaque de plus en plus sophistiqués. En exploitant l’IA parallèlement à une classification robuste des données et à des chaînes d’outils consolidées, les entreprises peuvent atténuer les risques plus efficacement, réduire les temps de réponse et améliorer la visibilité dans des environnements hybrides multi-cloud tentaculaires.

Pour découvrir les résultats complets de l’étude Cybersecurity Visibility Study 2024 et comment les leaders de l’informatique et de la sécurité réfléchissent aux défis et aux opportunités qui façonnent l’avenir de la cyber-résilience dans l’entreprise, rendez-vous sur : https://www.netapp.com/media/120378-netapp-cloud-complexity-ai.pdf

Méthodologie

À l’automne 2024, NetApp a commandité auprès de Futurum Research une enquête exhaustive auprès de plus de 1 300 responsables de la cybersécurité dans le monde. Les personnes interrogées étaient des cadres, des vice-présidents et des directeurs informatique et sécurité représentant un large éventail de secteurs d’activité. Le rapport s’appuie sur les résultats de l’enquête, ainsi que sur 15 entretiens approfondis avec des décideurs sélectionnés, offrant une analyse détaillée des défis et des opportunités qui façonnent le paysage de la cybersécurité aujourd’hui.