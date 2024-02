Nouvelle étape dans le partenariat IBM-AWS

février 2024 par Marc Jacob

Il y a un peu plus d’un an, IBM a lancé un programme permettant aux partenaires d’IBM aux États-Unis de revendre les logiciels IBM sur la marketplace Amazon Web Services (AWS). Le programme a été largement adopté, car nos partenaires ont aidé les clients à accéder aux logiciels dont ils ont besoin tout en tirant parti de la plateforme d’achat qu’ils préfèrent. L’approche hybride et ouverte d’IBM s’étend au cycle d’achat et permet également aux clients de profiter des engagements de consommation d’AWS.

Les clients travaillant avec des partenaires IBM améliorent leur efficacité grâce au processus d’approvisionnement de la marketplace d’AWS et sont opérationnels plus rapidement. De leur côté, les partenaires IBM bénéficient d’un accès à une nouvelle base de clients, d’une accélération du cycle de vente et d’une réduction des contraintes dans le processus de vente. Avec un catalogue croissant de logiciels d’IBM en mode SaaS sur la marketplace d’AWS, nous offrons à nos clients plus de choix que jamais.

Compte tenu de la réaction positive des partenaires et des clients, IBM annonce la deuxième phase, permettant à ses partenaires en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Danemark, de profiter du programme. C’est passionnant car avec cette initiative, nous créons une formidable opportunité pour les partenaires de l’écosystème IBM de travailler ensemble, ouvrant ainsi la voie à la collaboration entre un hyperscaler, des revendeurs et IBM, le tout pour le bénéfice des clients. Et cela crée des opportunités supplémentaires pour les partenaires d’accompagner les clients dans leurs parcours vers le cloud hybride et l’IA, tout en offrant des opportunités supplémentaires de croissance à nos partenaires opérant aux États-Unis et dans la région EMEA.

Soutenir les partenaires et les clients là où ils en sont, quelle que soit la manière dont ils souhaitent effectuer leurs achats, est la priorité d’IBM et nous continuerons de trouver des moyens pour favoriser notre collaboration et rendre plus facile la manière de travailler avec nous. A la suite de la demande des partenaires et des clients, nous prévoyons, à l’avenir, d’étendre le programme à d’autres pays de la région EMEA et au-delà.

Rejoignez-nous au prochain AWS summit France qui se tiendra à Paris, le 3 avril pour découvrir comment IBM et AWS peuvent vous faire profiter de la valeur de l’IA générative dans la transformation numérique de votre entreprise avec plus de rapidité, de mise à l’échelle et de confiance.