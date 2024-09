Nouvelle Direction Générale : Laura Hassan et Philippe Jamet rejoignent Epitech

septembre 2024 par Marc Jacob

Diplômée d’un Master en Ingénierie pédagogique de l’Université CY Cergy Paris et professeur certifiée en Sciences Industrielles de l’Ingénieur, Laura Hassan est passionnée par l’apport des nouvelles technologies dans les innovations pédagogiques.

Doctorante en sciences de gestion à l’Université Paris-Est Créteil, et conduisant des travaux de recherches sur les transformations numériques des universités françaises, elle accompagne écoles et universités dans leurs stratégies d’innovation depuis 2017.

Elle rejoint le Groupe IONIS en 2018 au sein de l’ISG puis de l’ISEG, en tant que Directrice des Études et de l’Innovation et Directrice de campus. Elle y développe l’hybridation des parcours, les usages d’outils collaboratifs numériques, l’évaluation et l’individualisation des formations par l’usage des nouvelles technologies, ou encore l’implication des entreprises partenaires dans la pédagogie par projet.

En 2022, elle prend la direction d’Epitech Digital School afin de permettre à l’école de poursuivre un développement en adéquation avec les mutations qui touchent les sphères technologiques et business. En tant que Directrice Générale, elle participe à cultiver encore davantage la fibre entrepreneuriale de l’école, officialise de nombreux partenariats avec d’importants acteurs de la tech et multiplie les actions en faveur d’une plus grande inclusivité au sein des campus. Elle occupe désormais le poste de Directeur Général d’Epitech dans le but de consolider sa place de leader des écoles d’informatique en France et en Europe.

Epitech officialise également la nomination de Philippe Jamet au poste de Directeur Général associé. Ingénieur diplômé de l’école des Mines Paris – PSL, docteur et titulaire d’une HDR (Habilitation à Diriger les Recherches) à Sorbonne Université, Philippe Jamet a construit une solide carrière dans l’éducation et l’enseignement supérieur. En complément de ses nouvelles fonctions à Epitech, il poursuivra sa mission comme Directeur Général du Pôle Technologique de IONIS Education Group. Ce tandem apportera expérience, expertise et dynamisme à Epitech pour asseoir son leadership dans les grandes écoles d’informatique.