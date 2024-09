Norton – Les cybercriminels ciblent les internautes à la recherche d’argent

septembre 2024 par Norton

Voici les principales escroqueries du moment observées par Norton :

• Les deepfakes générés par l’IA : Un groupe appelé CryptoCore arnaque les consommateurs grâce à des deepfakes très convaincants, utilisant l’image d’événements officiels, et des QR codes incitant les victimes à participer à de fausses campagnes de dons de crypto-monnaies. Ces vidéos frauduleuses se sont répandues à travers des comptes piratés sur de grandes plateformes, en particulier YouTube, et ont permis de détourner 5 millions de dollars en diverses crypto-monnaies.

• L’escroqueries aux emplois à temps partiel : Les cybercriminels attirent leurs victimes en leur faisant miroiter de l’argent facile et, une fois la confiance établie, ils leur volent de l’argent. Ces escroqueries ont évolué, passant de simples messages sur Telegram à des communications vocales plus sophistiquées générées par l’IA.

• Arnaques aux faux antivirus : Ces alertes abusent du système de notification de Windows de manière à apparaître comme des messages du système, aux yeux de l’utilisateur, l’incitant à agir immédiatement. Les internautes sont ensuite redirigés vers des sites d’antivirus légitimes où les escrocs perçoivent alors des commissions dans le cadre de programmes de recommandation. La France se positionne d’ailleurs en troisième position dans le monde pour ce type d’escroquerie.

• 90 % de la cybercriminalité constatée en France en avril-juin était due à des escroqueries en ligne et à la publicité malveillante.

• En France, 95 % de toutes les cybermenaces sont dues aux activités sur le web et les moteurs de recherche.

• Les arnaques sur les sites de rencontres continuent de croître ; selon Norton, la France se classe 21ème au classement mondial en termes de risque d’escroquerie sur les sites de rencontres.

• Une mise à jour de l’arnaque aux comptes bancaires, Medusa, s’est faufilé sur les différents stores en France, déguisée en applications de streaming sportif 4K, YouTube Premium ou même Avast Premium. Ce malware dispose de capacités de surveillance étendues, y compris le streaming de l’écran de l’appareil, l’extraction des contacts et des messages SMS et l’enregistrement du clavier de l’appareil de la victime.