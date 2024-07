Norton dévoile Norton Ultra VPN

juillet 2024 par Marc Jacob

Norton dévoile Norton Ultra VPN, un nouveau VPN tout-en-un combinant vitesse et fiabilité avec des fonctions avancées de sécurité, de confidentialité et d’identité, offrant aux internautes un meilleur niveau de protection contre les cybermenaces d’aujourd’hui.

Pour naviguer en ligne en toute sécurité, contrôler sa vie privée et profiter pleinement de ses contenus préférés en déplacement, tous les VPN Norton incluent désormais un accès depuis le monde entier, des mises à jour de compatibilité des services, mais aussi davantage de paramètres que les internautes peuvent choisir pour une meilleure expérience en ligne. Norton a également amélioré sa politique de non-conservation des données, qui a été vérifiée par une tierce partie indépendante, permettant aux utilisateurs d’être assurés de la protection de leur vie privée.

Norton propose désormais trois formules pour son offre VPN : Norton Secure VPN pour les particuliers à la recherche d’un service VPN rapide, facile à utiliser et fiable1 ; Norton Ultra VPN pour les particuliers et les couples à la recherche d’un niveau de sécurité avancé et d’une protection de la vie privée ; et Norton Ultra VPN Plus pour les familles souhaitant protéger leur foyer avec une solution tout-en-un.

Norton Ultra VPN offre des fonctions de sécurité, de confidentialité et d’identité améliorées, regroupant notamment :

Confidentialité

VPN : fournit une connexion internet privée rapide, sécurisée et fiable pour accéder à vos contenus favoris à la maison et en déplacement.

Sécurité

Protection contre les malwares et les escroqueries : permettant de bloquer les sites Web dangereux et de repousser les malwares, les ransomwares, le phishing et autres escroqueries grâce à une protection en temps réel.

Contrôle parental : localise les appareils Android ou iOS, définit des limites géographiques2 et bloque les sites Web dangereux ou inappropriés pour permettre aux enfants d’explorer Internet en toute sécurité.

Gestionnaire de mots de passe : Créé et gère des mots de passe depuis une seule interface sécurisée. Il comprend un coffre-fort crypté, détecte les mots de passe dupliqués et propose des moyens d’améliorer la sécurité des mots de passe.

Identité

Surveillance du Dark Web :3 avertit lorsque des informations personnelles - telles que des adresses électroniques, des numéros de téléphone ou des numéros de carte de crédit - ont été exposées et trouvées sur le Dark Web, afin que vous puissiez sécuriser vos comptes et prendre les mesures nécessaires pour protéger votre identité.

Norton Ultra VPN est disponible dès aujourd’hui et compatible avec les plateformes Windows, Mac, Android et iOS, protégeant jusqu’à dix appareils avec le niveau le plus élevé. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://fr.norton.com/products/norton-vpn