Nomination de Grégory Lindan au poste de Directeur général de Digora, filiale du Groupe POST Luxembourg

octobre 2024 par Marc Jacob

Le Groupe POST Luxembourg annonce ce mardi 15 octobre 2024 la nomination, avec effet immédiat, de Grégory Lindan au poste de Directeur général de Digora by DEEP, entreprise de services numériques spécialisée dans la gestion des données et des infrastructures IT. Digora est présente en France, au Luxembourg et au Maroc.

Grégory Lindan apporte avec lui plus de 25 ans d’expérience dans les sociétés de services et dans l’IT. Il a occupé des postes stratégiques au sein de grandes entreprises internationales telles qu’IBM, CGI et Thales, où il a exercé des fonctions commerciales, de direction et de consulting, tant en région parisienne qu’en province. Son parcours témoigne de sa capacité à diriger des équipes pluridisciplinaires et à coordonner des opérations à l’échelle nationale et internationale, notamment en pilotant les activités commerciales dans les pays du nord-ouest de l’Afrique pour l’activité HR Access chez IBM.

Cette nomination fait suite à l’augmentation de la participation du Groupe POST Luxembourg dans le capital de Digora, qui est passée de 66 % à 100 %. Par ailleurs, la gouvernance de l’entreprise a été révisée, avec notamment la nomination de Sébastien Genesca, en tant que président du Conseil d’administration de Digora. Sébastien Genesca est également membre du comité de direction de DEEP et CEO de EBRC.