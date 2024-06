Nokia et IMS Networks sélectionnés par le Réseau National de la Recherche et de l’Education, RENATER pour le déploiement de ses data centers à Paris

juin 2024 par Patrick LEBRETON

L’opération favorisera une croissance des capacités et la création de nouveaux services pour améliorer la performance et la résilience du Réseau national de recherche et d’enseignement en France et soutenir sa préparation à l’IA

Nokia annonce un partenariat majeur avec RENATER, le réseau national de recherche et d’enseignement en France chargé du déploiement et de la gestion de l’infrastructure du réseau national, ainsi que de certains réseaux régionaux, afin de relier les centres de recherche et d’enseignement sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer.

Nokia déploiera sa solution Data Center Fabric à Paris, en partenariat avec IMS Networks, l’un des principaux fournisseurs français de services managés de réseaux et de cybersécurité. Ainsi, RENATER bénéficiera des dernières fonctionnalités pour améliorer la performance et la résilience de son infrastructure réseau, automatiser les opérations pour faciliter la gestion et créer de nouveaux services prêts pour l’ère de l’IA.

Ce partenariat stratégique consistera au déploiement de la solution Nokia Data Center Fabric dans les deux centres de données de RENATER. La solution DCF comprend des 7220 IXRs pour les routeurs leaf, spine et border leaf et fonctionne sur un système d’exploitation réseau (NOS) SR Linux ouvert, évolutif et résilient.

Nokia dispose d’une forte expertise en France dans le domaine des réseaux IP/MPLS pour les opérateurs et les réseaux critiques, et sa solution Data Center Fabric dispose des toutes dernières innovations technologiques couplées à des capacités avancées de data center pour simplifier les opérations complexes à même de répondre aux besoins évolutifs de RENATER.