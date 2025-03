nLighten présente nConnect

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

nLighten lance nConnect, sa nouvelle plateforme de services réseau. Cette solution offre des services réseau polyvalents à tous les datacenters nLighten compatibles nConnect en Europe. Grâce à la plateforme nConnect, les entreprises peuvent se connecter en toute fluidité aux datacenters, à Internet et aux fournisseurs de cloud, garantissant ainsi un accès haute performance et à faible latence dans toute l’Europe. Construite sur un réseau résilient et diversifié couvrant 12 des 34 Edge datacenters de nLighten, la plateforme s’appuie sur la dernière architecture réseau.

Offre de services complète et avantages clés

nConnect propose à ses clients une gamme de services, notamment Cloud Connect, DC Connect, Accès Internet Direct (DIA) et Transit IP (IPT), qui s’intègrent parfaitement à leur présence dans les datacenters nLighten. Cela garantit une connectivité fluide et une intégration réseau simplifiée, offrant aux clients :

• Provisionnement rapide et options de bande passante flexibles,

• Architecture réseau de pointe prenant en charge la segmentation, la protection DDoS et l’analyse avancée,

• Contrat de niveau de service (SLA) et modèle de tarification standardisés, sans contrat à long terme,

• Guichet unique pour plusieurs services, réduisant la complexité et les coûts.

Vitesse, flexibilité et architecture réseau moderne

Extension de la connectivité sur les principaux marchés européens

nConnect est désormais disponible sur quatre des sept marchés où nLighten est présent, notamment :

• Pays-Bas : Amsterdam (AMS1 et AMS2)

• Allemagne : Francfort (FRA1)

• France : Paris (PAR2)

• Royaume-Uni : Birmingham (BHX1), Bristol (BRS1), Chester (MAN1), Leeds (LBA1), Liverpool (PLP1), Milton Keynes (LTN1), Nottingham (EMA1) et Swindon (BRS2).

Un déploiement progressif vers d’autres Edge datacenters nLighten est prévu en 2025, garantissant une faible latence et une connectivité haute performance dans toute l’Europe.

Priorité à la confidentialité et à la sécurité des données

La confidentialité des données est un élément clé de nConnect. La plateforme offre un réseau haute performance et résilient, utilisant une technologie de réseau de pointe. Les réseaux Ethernet privés et les services IP protégés garantissent un traitement sécurisé et efficace des données, faisant de nConnect la solution idéale pour les environnements critiques, à haute densité et pilotés par l’IA.

nConnect est disponible dès maintenant.

Les entreprises peuvent désormais profiter des services nConnect pour améliorer leur connectivité, leur évolutivité et leur résilience. Pour en savoir plus, contactez nLighten dès aujourd’hui.