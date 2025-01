nLighten et Megaport concluent un partenariat

janvier 2025 par Marc Jacob

Les clients de nLighten bénéficieront d’une connexion transparente, rapide et économique à un large choix de services cloud privé et public, en plus des services de colocation et de connectivité déjà fournis. L’initiative d’accès au cloud permettra aux clients de nLighten utilisant les Edge datacenters de Sophia Antipolis et de Milton Keynes de migrer facilement leurs charges de travail vers et depuis le cloud, offrant ainsi des environnements informatiques hybrides efficaces et rentables.

L’intégration du point de présence Megaport dans les Edge Datacenters de nLighten à Antibes et Milton Keynes est presque terminée, et les deux sites sont désormais disponibles en précommande. En tant que plate-forme d’infrastructure numérique indépendante des fournisseurs, nLighten s’engage à fournir à ses clients diverses options d’accès au cloud et recherche activement de nouveaux partenariats pour élargir sa portée sur le marché et offrir un choix maximal aux clients.