Nigel Kersten rejoint Platform.sh en tant que Chief Product Officer (CPO)

novembre 2024 par Marc Jacob

Platform.sh annonce la nomination de Nigel Kersten au poste de Chief Product Officer. Il sera notamment chargé de diriger la stratégie et l’exécution des produits pour l’ensemble du portefeuille, en s’appuyant sur son expertise en ingénierie de plateforme, DevOps et open-source, avec un accent particulier sur Upsun, la dernière offre de l’entreprise.

Expert DevOps visionnaire, avec une passion pour révolutionner la gestion des infrastructures

Nigel Kersten est un expert internationalement reconnu dans les domaines du DevOps, d’ingénierie de plateforme et la livraison rapide de produits. Il est le fondateur du rapport primé State of DevOps Report, qui a introduit les « métriques DORA » dans le monde et a fait évoluer les méthodes d’élaboration des logiciels dans l’ensemble de l’industrie. Il a été le principal co-auteur du rapport pendant 11 ans, pionnier des meilleures pratiques pour moderniser les environnements informatiques complexes grâce aux processus DevOps et à l’ingénierie de plateforme.

Après avoir créé une plateforme d’Infrastructure en tant que Code (IaC), open-source et leader sur le marché, au sein de l’organisation SRE de Google, Nigel a intégré Puppet, spécialiste du DevOps open-source, en tant que Head of Product. Au cours des 12 années suivantes, il a occupé plusieurs postes de direction technique. Il a dirigé la stratégie produit et les relations avec les clients jusqu’à un exit réussi grâce à une acquisition.

En mai 2024, Nigel rejoint Platform.sh au poste de CPO pour diriger la stratégie produit, la conception et le développement de l’écosystème en tirant parti de sa vaste expérience afin d’optimiser et faire évoluer les capacités de l’entreprise pour soutenir sa croissance continue et renforcer sa position sur le marché.

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de Platform.sh visant à affirmer son leadership en tant que plateforme applicative cloud et à soutenir le développement de sa nouvelle offre PaaS, Upsun. Cette dernière simplifie l’usage du cloud pour les développeurs, en facilitant la transformation du code en applications cloud robustes et prêtes à la production, avec une collaboration transparente tout au long du cycle de vie du logiciel.