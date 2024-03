Nicolas Bouffard est nommé Directeur Général chez Devoteam en charge des activités AWS

mars 2024 par Marc Jacob

Devoteam annonce l’arrivée de Nicolas Bouffard au poste de Directeur Général Devoteam A Cloud, son équipe dédiée au partenariat stratégique avec AWS. Avec une expertise reconnue et une carrière de plus de 20 ans dans des rôles de direction au sein de grandes entreprises, Nicolas Bouffard a rejoint Devoteam le 1er février dernier, pour consolider son positionnement dans le domaine du Cloud. Son bagage très solide en management et son expérience sont autant d’atouts pour diriger cette entité stratégique de Devoteam. Il est membre du Comité Exécutif de Devoteam France et rattaché à la Direction Générale (Emmanuel Lehmann, Vice-Président de Devoteam Group et Directeur général de Devoteam France).



Nicolas Bouffard, 46 ans Directeur Général Devoteam A Cloud

Diplômé de l’EPITA (Networking and Telecommunications) en 2001 et de la Cranfield School of Management spécialité Sales Leadership Program en 2014, Nicolas Bouffard est un leader reconnu dans le management d’équipe pluridisciplinaire et du développement commercial, avec une expertise approfondie dans le secteur des technologies de l’information et du cloud.

Il a auparavant occupé le poste de Directeur de la région IDF chez Akkodis, où il a dirigé l’ensemble de la structure parisienne, supervisant une équipe de 100 commerciaux et 2500 consultants. Il a également été chez Umanis en tant que directeur commercial, et a grandement participé à la vente d’Umanis à CGI.

Nicolas a également travaillé chez SAP en tant que Head of Upper General Business pour diriger les activités pour les ETI françaises, et chez Oracle en tant que Senior Sales Manager. Ces postes lui ont permis de développer des compétences avancées en matière de stratégie commerciale, de gestion des équipes de vente et de négociation de contrats complexes.

Il rejoint Devoteam le 1er février 2024 au poste de Directeur Général Devoteam A Cloud.

Doté d’une vision stratégique et d’un engagement indéfectible envers l’excellence, Nicolas Bouffard est reconnu pour sa capacité à élaborer des stratégies de développement différenciées et à transformer les équipes pour qu’elles atteignent leurs objectifs de croissance et de rentabilité.

Il aura pour objectifs d’accroître les parts de marchés de Devoteam A Cloud sur le marché français, de développer le partenariat avec AWS et d’accompagner les clients de Devoteam dans leur transformation Cloud à travers de grands projets de transformation.