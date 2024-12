Nextcloud Talk : La réponse open-source à Microsoft Teams

décembre 2024 par Marc Jacob

Nextcloud Talk est le seul logiciel de collaboration qui offre une communication hautement sécurisée et conforme à la RGPD tout en intégrant toutes les fonctionnalités essentielles dont ont besoin les équipes modernes - des chats aux webinaires en passant par les vidéoconférences. Son architecture ouverte permet une intégration transparente avec les systèmes existants et une personnalisation pour répondre à des besoins spécifiques.

La dernière version apporte une série d’améliorations, faisant de Nextcloud Talk un outil encore plus puissant pour une collaboration sécurisée. L’application de bureau combine le chat, les appels vidéo et les webinaires au sein d’une seule application, soutenue par des fonctionnalités avancées pilotées par l’IA et conçues pour simplifier les flux de travail quotidiens.

Principales caractéristiques de la version Nextcloud Talk « Paris

• Nouvelle application de bureau : L’intégration et les notifications améliorées permettent une communication directe et une participation transparente aux appels - toujours à portée de main et sans avoir besoin de chercher des onglets de navigateur, ce qui favorise une collaboration plus efficace.

• Communication hautement sécurisée : En tant que seule plateforme de collaboration répondant aux normes de sécurité les plus strictes, Nextcloud Talk peut également être déployé dans des environnements de type airgap.

• Nouvelles fonctionnalités d’IA : Les résumés générés par l’IA des vidéoconférences et des journaux de chat, ainsi que la création de listes de tâches, font partie des nouvelles fonctions d’IA de Talk qui facilitent les tâches quotidiennes.

• Collaboration visuelle : Le tableau blanc interactif prend en charge le brainstorming collaboratif et le développement d’idées en temps réel, ce qui est parfait pour les ateliers et l’esquisse de projets pendant les appels.

• Fonctionnalités pour la pleine conscience : En plus des fonctions existantes de Talk qui favorisent une culture de réunion saine, les appels peuvent désormais se terminer automatiquement après une durée déterminée, ce qui est idéal pour respecter les limites de la réunion.

• Collaboration simplifiée : Il est désormais possible de collaborer sur des documents directement dans les chats ou les appels vidéo.

Avec l’application de bureau Nextcloud Talk, les équipes peuvent travailler en toute sécurité et de manière productive depuis n’importe quel endroit, dans un environnement qui allie contrôle et flexibilité. La nouvelle application de bureau offre désormais une solution plus flexible et personnalisable, idéale pour les installations sur site ou l’hébergement par des fournisseurs de cloud locaux, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d’une souveraineté totale en matière de données. L’architecture open-source permet aux entreprises de personnaliser Talk pour répondre à des besoins spécifiques et de l’intégrer dans des systèmes existants - sans dépendre de fournisseurs propriétaires.