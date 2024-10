Newlode lance une offre ‘SOC IA dédié’, avec Palo Alto Networks

octobre 2024 par Marc Jacob

Newlode annonce le lancement d’une nouvelle offre innovante : un SOC IA dédié. Ce service, développé autour des technologies Cortex XSIAM de Palo Alto Networks, vise à automatiser la gestion de la sécurité des entreprises et à offrir une protection proactive et temps réel contre les menaces numériques.

Cette offre est le fruit d’un partenariat de longue date entre Newlode et Palo Alto Networks, qui permet d’allier des technologies de pointe comme la plateforme Cortex XSIAM pilotée par l’Intelligence Artificielle avec les compétences techniques des équipes Newlode et celles des analystes SOC du Groupe Squad - dont Newlode est filiale à 100%. Ce SOC automatisé permet de consolider toutes les données et outils au sein d’une même plateforme de réduire considérablement le temps de réponse aux incidents, du Mean Time To Detect (MTTD) au Mean Time To Remediate (MTTR), tout en améliorant fortement la qualité de la surveillance continue et les résultats de sécurité.

Cortex XSIAM permet aux organisations de simplifier les opérations de sécurité grâce à une plateforme intégrée : la consolidation des fonctionnalités SOC, telles que SIEM, XDR, SOAR et ASM, en une seule plateforme change la donne pour la sécurité des opérations. Avec Cortex XSIAM, les organisations bénéficient d’une sécurité nettement améliorée tout en amplifiant les performances du SOC.

Pour soutenir le lancement de cette nouvelle offre, Palo Alto Networks participera au Techlab by Newlode, qui se tiendra durant les Assises de la Cybersécurité à Monaco, du 9 au 11 octobre prochains. Ensemble, les 2 experts réuniront plus de 120 décideurs autour de la thématique "Le SOC est mort, vive le SOC". Newlode y présentera une première approche concrète de son SOC IA dédié, offrant ainsi aux participants une immersion dans cette nouvelle ère de la sécurité automatisée et agile.

Avec cette nouvelle offre et leur participation au Techlab, Newlode et Palo Alto Networks renforcent leur engagement à offrir des solutions de cybersécurité de pointe, adaptées aux défis d’aujourd’hui et de demain.