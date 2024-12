Neue Partnerschaft: SECUTIX und DataDome arbeiten zusammen, um den Bot-Schutz im Ticketing zu verbessern

Dezember 2024 von Marc Jacob

SECUTIX, ein marktführender Anbieter bei fortschrittlichen digitalen Lösungen für die Veranstaltungsbranche, kündigt heute die Einführung eines hochmodernen Bot-Protect-Systems an, das in Zusammenarbeit mit DataDome auf den Ticketing-Sektor zugeschnitten ist.

Das SECUTIX Bot-Protect Pack, unterstützt von DataDome, dem Marktführer im Bereich Cyberbetrugsschutz, schützt Ticketshops und -verkäufe vor Online-Betrug und Bot-Angriffen. Es richtet sich an SECUTIX-Kunden in den Bereichen Sport, Live-Entertainment und Kultur, die besonders anfällig für großangelegte Cyberangriffe sind.

Die Ticketing-Branche verzeichnet in diesem Jahr einen starken Anstieg an Cyberangriffen, sowohl in Bezug auf die Menge als auch die Komplexität. Mit der Weiterentwicklung und Nutzung von KI durch Angreifer wird der Bedarf an erstklassigem Schutz immer dringlicher.

Das SECUTIX Bot-Protect Pack erkennt und neutralisiert effektiv Bedrohungen wie das Scraping von Webseiten, Credential Stuffing, das Scannen von Schwachstellen und die Erstellung gefälschter Konten. Es ermöglicht Entscheidungen in Echtzeit und identifiziert präzise, welche Bereiche einer Webseite angegriffen werden.

SECUTIX hat sich für DataDome als Partner entschieden, das kürzlich als führend in Forrester Waves Bewertung von Bot-Management-Software eingestuft wurde, aufgrund seiner Expertise und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz im Umgang mit der Bekämpfung von Ticket-Scalping.

Die beiden Unternehmen haben bereits bei einem großen Fußballturnier zusammengearbeitet, bei dem DataDome bis zu 90% des Traffics als bösartig identifizierte und blockierte. Die Lösung von DataDome hat den Betrug durch die Übernahme von Benutzerkonten beim Turnier um beeindruckende 99% reduziert, ohne dabei das reibungslose Ticketkauf-Erlebnis der Nutzer zu beeinträchtigen.

Das SECUTIX Bot-Protect Pack ist ab sofort mit einer kostenlosen einmonatigen Testphase für SECUTIX-Kunden erhältlich.