Netwrix publie une nouvelle version de Netwrix 1Secure

décembre 2024 par Marc Jacob

Netwrix publie une nouvelle version de sa plateforme SaaS Netwrix 1Secure. La dernière version s’appuie sur sa fonctionnalité de surveillance de la sécurité existante avec une évaluation des droits d’accès plus robuste et des capacités d’audit de sécurité étendues pour surmonter le manque de contrôle lorsque l’on s’appuie uniquement sur les outils de sécurité natifs dans Microsoft 365.

Netwrix 1Secure aide les clients à promouvoir un environnement informatique sécurisé grâce aux fonctionnalités supplémentaires suivantes :

• Identification des permissions à risque dans SharePoint Online. Les rapports sur les autorisations fournissent des informations exploitables pour aider à réduire l’exposition des données dans l’environnement Microsoft 365. Des alertes supplémentaires sur le partage des données sont conçues pour maintenir des contrôles d’accès stricts aux données critiques.

• Accélération de la détection et de la réponse aux incidents dans Entra ID avec treize nouvelles alertes et dix nouveaux rapports d’activité.

• La sécurité des bases de données a été étendue à SQL Server. De nouveaux rapports permettent aux clients d’examiner les tentatives de connexion réussies et échouées à leurs bases de données SQL et de repérer toute activité suspecte rapidement.

• Prise de décision accélérée et hiérarchisation des menaces grâce à la cartographie des risques selon la matrice ATT&CK de MITRE pour l’entreprise. L’alignement sur MITRE aide les clients à comprendre les risques dans le contexte du cycle de vie des cyberattaques et à hiérarchiser les réponses en conséquence, améliorant ainsi leur posture de sécurité globale.