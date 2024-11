Netskope s’associe à Microsoft pour fournir des fonctionnalités SSE avancées

novembre 2024 par Marc Jacob

Netskope annonce l’extension de son partenariat avec Microsoft en vue de fournir des fonctionnalités Security Service Edge (SSE) avancées aux entreprises qui souhaitent faire converger la sécurité de leurs applications Web, SaaS et privées sur une seule plateforme. Microsoft a choisi Netskope comme partenaire principal pour déployer directement les fonctionnalités intégrées de la plateforme SSE Netskope One dans l’expérience produit de sa suite Microsoft Entra.

L’intégration de la plateforme de Netskope à l’offre de produits de Microsoft permet aux professionnels de la sécurité de rationaliser les opérations et les processus, de fournir et de garantir une expérience de haute qualité aux utilisateurs finaux et de simplifier les tâches administratives pour les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités SSE complètes.

Les clients de Microsoft pourront bénéficier d’une expérience SSE native en tirant parti des investissements consacrés à la suite Entra — notamment avec les applications Microsoft —, ainsi qu’utiliser les fonctionnalités SSE avancées de Netskope, telles que la protection des données et contre les menaces avancées pour les applications de Microsoft et d’autres éditeurs.

La solution SSE intégrée a été annoncée à l’occasion de la conférence Microsoft Ignite. Pour la troisième année consécutive, Netskope figure parmi les leaders du Magic Quadrant du cabinet Gartner dans la catégorie SSE ; la société fait également partie des « leaders » du rapport Forrester Wave™ consacré aux plateformes Security Service Edge.

La solution Advanced SSE for Microsoft de Netskope sera disponible sur Microsoft Azure Marketplace et par l’intermédiaire des partenaires de Microsoft.