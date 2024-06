Netskope nomme Stephan Mesguich au poste de Senior Vice President pour les régions EMEA et LATAM

juin 2024 par Marc Jacob

Netskope annonce la nomination de Stephan Mesguich, expert de longue date dans la vente de produits de sécurité pour le cloud et les réseaux, au poste de Senior Vice President pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Amérique Latine (LATAM). À ce titre, Stephan Mesguich dirigera l’ensemble des équipes de vente, de distribution et de Go-To-Market dans des territoires qui comptent parmi les plus dynamiques de Netskope, à l’heure où Netskope One, la plateforme SASE convergée de Netskope qui réunit des fonctionnalité SSE (Security Service Edge) et Zero Trust, rencontre une forte demande du marché.

Stephan Mesguich affiche une expérience de plus de 30 ans dans la vente de produits de cybersécurité et la direction d’équipes performantes en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique Latine. Il a passé notamment plus de huit ans chez Palo Alto Networks, tout dernièrement au poste de Vice-Président Go-to-Market pour la famille de produits Cortex dans les régions EMEA & LATAM. Au cours de son mandat, le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) de cette suite de produits est passé de 0 à plus de 100 millions de dollars. Précédemment, Stephan Mesguich a assumé avec brio les fonctions de Vice-Président Ventes chez Tufin et Verdasys, entre autres, et occupé le premier poste de directeur des ventes de Check Point Software Technologies pour la région EMEA.

Début 2024, Netskope a dévoilé Netskope One, une plateforme qui réunit l’ensemble des services leaders sur le marché pour permettre aux équipes Sécurité et Infrastructure & Opérations (I&O) de réduire les risques, le coût et la complexité, ainsi que de tout protéger et tout accélérer, partout. Netskope fournit ces fonctionnalités hors pair en se positionnant comme le seul fournisseur capable de les offrir en utilisant un seul moteur, un seul client, une seule passerelle et un seul réseau.