Netskope intègre le Magic Quadrant™ Gartner® dans la catégorie « SASE à fournisseur unique »

juillet 2024 par Marc Jacob

Netskope a été reconnu en tant que Leader dans le Magic Quadrant 2024 du cabinet Gartner, Inc., dans la catégorie « SASE à fournisseur unique ». Après s’être hissé pour la troisième année consécutive parmi les « leaders » du Magic Quadrant dans la catégorie « Security Service Edge » (SSE), cette nouvelle reconnaissance du marché arrive dans une période de croissance sans précédent pour l’entreprise dont le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) a franchi le cap des 500 millions de dollars — une progression supérieure à la croissance annuelle du marché SASE —, et qui bénéficie aujourd’hui de la confiance de plusieurs milliers de clients et de dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

L’architecture SASE démontre son importance à l’heure où les modèles de travail hybrides suscitent des attentes importantes auprès des employés en matière d’accès sécurisé, simple et performant aux applications SaaS, cloud, Web et privées nécessaires à la gestion d’une entreprise productive. Parallèlement, la hausse des menaces de sécurité et les défis de performance qui en découlent, ainsi que les nouveaux risques de sécurité des données liés à l’adoption des applications d’IA générative, mettent les architectures technologiques existantes à rude épreuve, au point de les rendre inefficaces et incapables de répondre aux exigences d’employés prêts pour l’intelligence artificielle et le cloud.

Ainsi, les entreprises s’orientent de plus en plus vers l’architecture SASE pour neutraliser les menaces, empêcher les accès non autorisés à leurs applications et à leurs données, ainsi que garantir les performances du réseau de façon à la fois simple et évolutive. Selon le cabinet Gartner, le marché du SASE va se développer à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 29 % pour dépasser 25 milliards de dollars d’ici 2027. Concernant l’adoption de l’architecture SASE, Gartner souligne également qu’à la même échéance, « 65 % des achats de nouveaux réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) feront partie d’une offre SASE monofournisseur, en hausse de 20 % par rapport à 2024 ».

En tant que leader reconnu dans les technologies SASE, SSE et zero trust, Netskope aide les entreprises à répondre à leurs besoins aigus de protection des applications cloud, SaaS, Web et privées tout en relevant les défis de performances réseau les plus persistants. La plateforme Netskope One permet aux équipes Sécurité et Infrastructures & Opérations (I&O) de réduire les risques, les coûts et la complexité. Combinant les technologies SSE, SD-WAN et l’infrastructure NewEdge de Netskope, la plateforme SASE Netskope One est la seule offre SASE entièrement convergente capable de réunir ces différentes fonctionnalités à l’aide d’un seul moteur, d’un seul client, d’une seule passerelle et d’un seul réseau.

En début d’année, Netskope a été nommé « leader » dans le Magic Quadrant établi par le cabinet Gartner pour les fournisseurs de solutions SSE (Security Service Edge). Selon le rapport 2024 Magic Quadrant for SSE en effet, Netskope affiche la plus grande capacité d’exécution et propose la vision exhaustive la plus avancée. En 2023, ce rapport avait déjà souligné que Netskope présente la plus grande capacité d’exécution et la vision la plus exhaustive.

Entre autres validations de sa domination dans les technologies SSE et SASE, l’entreprise a récemment été reconnue comme un « leader » et obtenu le score le plus élevé dans la catégorie Current Offering de l’étude The Forrester Wave™ : Security Service Edge Platforms, Q1 2024, après avoir été désignée « leader » par IDC dans les domaines SSE et ZTNA (Zero Trust Network Access) dans le rapport MarketScape 2023.