Netskope aide les entreprises à évoluer vers une collaboration et une productivité modernes tout en protégeant leurs données critiques dans Google Workspace

juin 2024 par Patrick LEBRETON

Netskope, un leader sur le marché du SASE (Secure Access Service Edge), a rejoint l’alliance Google Workspace Security dans le but d’accroître le niveau de sécurité et de protection des données des utilisateurs Workspace. La plateforme Netskope One offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité avancées qui protègent les données, défendent les entreprises contre les cybermenaces et permettent aux utilisateurs d’accéder de façon rapide et sécurisée aux outils de productivité et de collaboration de Google Workspace, dont Gemini for Workspace.

À l’heure où un nombre croissant d’entreprises adoptent les technologies cloud pour accélérer l’innovation et l’efficience, elles doivent également protéger les données sensibles contre un large éventail de cyber-risques, parmi lesquels :

– L’augmentation permanente du nombre d’utilisateurs qui téléversent des données sensibles vers des instances personnelles d’applications cloud ;

– Les techniques de cybermenace nouvelles et évolutives telles que l’utilisation malveillante de certaines applications pour accéder à des données critiques, à des portes dérobées et à des gains financiers ; la compromission des identifiants pour accéder à des données métier sensibles ; les menaces internes ; etc. ;

– L’exposition des données due à l’utilisation non sécurisée des outils de productivité — managés ou non — assistés par l’intelligence artificielle (IA).

Ensemble, Netskope et Google Workspace donnent aux entreprises les moyens d’adopter une approche moderne de la collaboration et de la productivité, en leur permettant d’utiliser en toute sécurité des outils de productivité fondés sur l’IA. Avec sa technique avancée de prévention des pertes de données (DLP), Netskope assure une visibilité et un contrôle en temps réel des utilisateurs, des données et des instances en cloud professionnelles par rapport aux instances personnelles. De plus, la protection complète contre les menaces assurée par Netskope par le biais de ses contrôles API et inline permet de détecter les menaces à l’intérieur des applications Google tout en surveillant le mouvement des données et la propagation des menaces entre les applications de Google Workspace et tierces de l’écosystème.

Le partenariat entre Netskope et Google Workspace permet aux entreprises de favoriser la collaboration et la productivité tout en protégeant leurs données critiques. Leurs clients communs peuvent à présent effectuer les opérations suivantes avec une plus grande efficacité :

– Favoriser l’application de bonnes pratiques dans Gemini pour Google Workspace : s’appuyer sur l’accompagnement (coaching) des utilisateurs en temps réel pour faciliter l’utilisation de bonnes pratiques dans les applications. Les entreprises peuvent bénéficier d’une meilleure visibilité du mouvement des données dans le but de minimiser le partage d’informations sensibles, tout en respectant leurs objectifs de conformité des données ;

– Protéger les données sensibles : détecter et gérer l’accès aux données sensibles au sein des applications Google Workspace en appliquant des règles empêchant le mouvement de données non autorisé entre les plateformes, y compris avec des services tiers tels que Microsoft OneDrive, Box et Dropbox ;

– Neutraliser les menaces internes telles que l’exfiltration de données : empêcher le téléchargement de données sensibles à partir des instances professionnelles de Google Workspace, puis leur téléversement vers des instances personnelles ; c’est actuellement l’une des principales causes des pertes de données. De plus, ce contrôle peut être appliqué aux appareils non managés : autoriser les appareils personnels ou non managés à accéder à une appli cloud spécifique aux fins de collaboration, mais pas à télécharger des données sensibles ;

– Détecter et bloquer les menaces insaisissables et les logiciels malveillants : protéger l’entreprise contre les logiciels malveillants et les tentatives d’hameçonnage en provenance du cloud. La protection multicouche contre les menaces avancées (ATP) de Netskope renforce la sécurité au sein de l’environnement Google Workspace et entre les applications cloud.

– Maintenir la conformité dans Google Workspace : permet aux entreprises de respecter les règlementations en vigueur et de répondre aux exigences de conformité en appliquant des règles de sécurité au sein de Google Workspace.