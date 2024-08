NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce une nouvelle initiative visant à fournir les données nécessaires pour améliorer les résultats des solutions d’intelligence artificielle (IA) et d’AIOps

août 2024 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce une nouvelle initiative visant à fournir les données nécessaires pour améliorer les résultats des solutions d’intelligence artificielle (IA) et d’AIOps. À mesure que les entreprises augmentent leur capacité d’observabilité pour l’AIOps, elles ont besoin de données hautement fiables, enrichies et adaptées à leurs exigences propres. En collaboration avec son écosystème grandissant de partenaires (Cisco, Palo Alto Networks, ServiceNow, Splunk, etc.), NETSCOUT travaille à intégrer ses données de haute qualité et prêtes pour l’IA afin d’apporter les informations essentielles pour améliorer les résultats des entreprises et augmenter l’efficacité des utilisateurs.

NETSCOUT génère une télémétrie granulaire à grande échelle et la transforme en flux ciblés produisant un ensemble de données riche destiné à répondre aux cas d’usage critiques des entreprises. Les données fournies par NETSCOUT peuvent être facilement ingérées dans des data lakes et d’autres plateformes AIOps, où elles sont enrichies et combinées avec d’autres ensembles de données à des fins d’analyse et de visualisation, avec à la clé des classifications comportementales, des prédictions et une automatisation de meilleure qualité.

« À l’heure où les entreprises automatisent leurs environnements informatiques pour faire évoluer leurs opérations, elles ont besoin d’informations adaptées qui leur permettent d’améliorer leurs processus décisionnels et d’optimiser l’expérience utilisateur, explique Stephen Elliot, Group Vice President of I&O, Cloud Operations, and DevOps chez IDC. Les leaders technologiques doivent tenir compte de la fiabilité et de la résilience des services dont elles peuvent bénéficier en filtrant les métadonnées, les données de session et les renseignements IP appropriés aux cas d’usage critiques de l’AIOps et de la sécurité. »

Des informations à l’échelle de l’IA

Pour fournir des données de haute qualité et prêtes pour l’IA qui réduisent les risques auxquels les équipes informatiques sont confrontées à cause du trop-plein de données inutilisables ou inefficaces, NETSCOUT a développé Omnis™ AI Insights. Cette solution génère des données de télémétrie réseau précises et exploitables qui alimentent les initiatives d’IA des clients et leur permettent d’atteindre leurs objectifs critiques sans exiger une transformation et une adaptation de ces données. Au menu :

Identification et corrélation des tendances en termes d’observabilité ;

Rationalisation et automatisation des analyses des données ;

Découverte des modèles opérationnels historiques ;

Détection des problèmes inattendus et des risques de sécurité susceptibles d’entraîner des interruptions de service et une compromission des données.

Une Data Intelligence, produite et organisée à la source pour les plateformes d’IA, est indispensable dans de nombreux secteurs : santé, communication, services financiers, assurances, fabrication, énergie, services publics, etc. Les données NETSCOUT de haute qualité et prêtes pour l’IA permettent aux modèles de converger et de généraliser les informations sans avoir à gérer des données externes qui brouillent ou altèrent les résultats.