NETSCOUT et Vodafone étendent leur relation dans le domaine de la surveillance réseaux aux termes d’un nouvel accord pluriannuel

juin 2024 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce l’extension de son partenariat à long terme avec Vodafone dans le but d’améliorer la performance de ses réseaux pour ses clients.

L’accord pluriannuel s’appuie sur les sondes NETSCOUT InfinistreamNG pour fournir une solution de visibilité de bout en bout en temps réel sur l’environnement réseau physique et virtuel de Vodafone, y compris la 5G Standalone.

Vodafone disposera ainsi d’une vue extrêmement précise de tous les organes composant ses réseaux, ce qui lui permettra d’analyser le flux et la performance des données anonymisées et agrégées transmises par paquets et d’améliorer ainsi l’expérience utilisateur de ses clients.

La solution NETSCOUT InfinistreamNG aide les opérateurs à accélérer leur transition vers des plateformes de nouvelle génération en fournissant une visibilité sur le réseau et les applications, en intégrant des performances et une disponibilité optimales avec une sécurité renforcée.

Cet accord couvre les environnements virtuels et 5G d’un bout à l’autre des opérations de Vodafone en Europe, ainsi que des entités et services du Vodafone Group.